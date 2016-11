Hoffnung auf Entschärfung der K 168

Kreisstraßen-Kreisel in Sicht

Egelsbach - Unfälle mit Radfahrern gab es an der K 168 leider schon häufig. Das Überqueren der Kreisstraße ist und bleibt mit Risiko verbunden (das gilt für Fußgänger nicht minder). Hoffnung auf Besserung macht das Projekt Radschnellweg, das den Bau eines Kreisels an der Kreuzung mit der Schillerstraße in Aussicht stellt. Von Holger Borchard

Eines gleich vorneweg: Bis tatsächlich ein Kreisel auf der Kreisstraße 168 das Tempo herausnehmen und das Queren ein Stückchen sicher machen könnte, werden wir das Jahr 2018 schreiben. Mindestens. Dennoch hat die Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger mit der Kreis-Presseinformation Nummer 193 unter der Überschrift „Rückenwind für den Radschnellweg“ für Staunen und (Vor-)Freude im Örtchen gesorgt. Unmittelbar nach der jüngsten Sitzung der Regionalpark Südwest gGmbH ließ Jäger als Aufsichtsratsvorsitzende der Regionalpark-Dachgesellschaft wissen: „Der Kreis Offenbach ist bei der Umsetzung des 30 Kilometer langen Radschnellweges zwischen Frankfurt und Darmstadt ganz vorn am Start. Eine der ersten Baustellen auf der überörtlichen Radroute liegt an der Kreuzung K 168/verlängerte Schillerstraße in Egelsbach, wo ein Kreisverkehr gebaut werden soll.“

„Donnerwetter – das hab’ ich in dieser Deutlichkeit der Sitzung nicht entnommen, obwohl ich selbst dabei war“, kommentiert Bürgermeister Jürgen Sieling schmunzelnd. Herbeigesehnt werde ein derartiges Vorhaben in der Gemeinde freilich schon lange, daran lässt der Rathaus-Chef keinen Zweifel. „Ein gut gebauter Kreisel an dieser Stelle wäre für alle ein Segen.“

Die angrenzende Bahnunterführung mache die Kreuzung Kreis-/Schillerstraße besonders heikel und gefahrenlastig, spricht Sieling das aus, was jeder hinlänglich kennt, der schon einmal an dieser Stelle das Überqueren hinter sich gebracht hat. „Dadurch, dass die Autos aus der Senke kommen, ist das Sichtfeld der Fahrer eingeschränkt, sodass sie Personen am Fahrbahnrand erst im letzten Moment wahrnehmen. Umgekehrt sieht man die Autos genau so spät und das noch umso später, je kleiner man ist“, präzisiert Sieling. „Was das gerade für Kinder bedeutet, muss ich nicht weiter ausmalen.“

Insofern hofft der Bürgermeister, dass der von der Ersten Beigeordneten skizzierte Fahrplan – Einstieg in die Planung anno 2017, Realisierung in 2018 – Realität wird. Rund 400.000 Euro würde das Bauwerk laut zugrunde liegender Machbarkeitsstudie kosten. Varianten, wie etwa einen Tunnel unter der Straße, weist jene im Übrigen nicht aus.

Dass der Kreiselbau zu Egelsbach 2018 so kommen wird, wie jetzt schon von ihr avisiert, dafür gibt es laut Claudia Jäger mehr als einen guten Grund. „Will man den Radschnellweg, der Teil des Kreis-Leitbildes Mobilität ist, dann muss man sich zuerst um die neuralgischen Stellen kümmern. Zu denen zählt die Kreisstraße 168 fraglos.“ Die Problematik sei ja nicht neu – „sie wurde wiederholt am Runden Tisch Radverkehr der Kreiskommunen diskutiert. Als zuständige Behörde hätten wir früher oder später sowieso tätig werden müssen.“

Aus Jürgen Sielings Sicht sollte das Paket „Sicherheit an der Kreisstraße 168“ noch an weiteren Stellen auf- und verkehrstechnisch optimiert wieder zugeschnürt werden. So zum Beispiel in Höhe der Büchenhöfe (Brady), im Bereich Mühlloh/Hans-Fleissner-Straße und mit Blick auf die Expansion der Firma SMC im Bereich Marie-Curie-Straße. „Für Anfang Dezember ist ein Treffen mit dem zuständigen Fachdienst 34 des Kreises in Dietzenbach verabredet, bei dem es um die Sicherheit der Kreisstraße in allen angesprochenen Bereichen gehen soll“, verrät der Rathaus-Chef.

