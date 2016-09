Integration ist harte Arbeit

Kerbgemeinschaft im Festzelt am Berliner Platz

+ © Strohfeldt So geht Kerb: Die Mitglieder der Kerbgemeinschaft zeigen bei ihrem Programm Neubürgern im Brühl, was in Elschbach Tradition bedeutet. © Strohfeldt

Egelsbach - Während die Kerbborschen 2016 am Samstag noch selbst auf der Bühne standen, können sie sich am Sonntagabend in der ersten Reihe entspannt zurücklehnen. Von Timo Kurth

Beim Programm der Kerbgemeinschaft im Festzelt am Berliner Platz beobachten sie, was die Kerbgemeinschaft als Mutterverein auf die Bühne bringt. Mit dem Programmtitel „BAMBI 2016 – Das isses!“ sorgt der Verein in diesem Jahr für große Fragezeichen: Worum geht es überhaupt? Der Moderator der Gala, Bastian Schächer im rosaroten Abendanzug, klärt gleich zu Beginn die zahlreichen Zuschauer im Kerbzelt auf. „Obwohl hier alles nach einem Gala-Abend mit Sektempfang aussieht, will ich Sie gar nicht weiter auf eine falsche Fährte führen“, so der Kerbgemeinschaftler, der das Programm auch federführend geschrieben hat. „Bunter Abend meets Brühlintegration – kurz BAMBI“, erläutert er. In Anspielung auf die Bemühungen zur Integration von Flüchtlingen versucht der Verein in diesem Jahr, ins Neubaugebiet Brühl Zugezogene in Elschbächer Leitkultur zu unterweisen.

Die Brühlbürger, überspitzt dargestellt mit feinem, zugeknöpftem Hemd und elitärer Lesebrille, werden im 1x1 der Kerb unterwiesen. „Wir schaffen das“, kommentiert Bürgermeister Sieling (gespielt von Sohn Florian Sieling) in seiner Rede zur Lage der Nation. „Die müssen zu allererst einmal richtig tanzen lernen“, meint er, als die Tanzgruppe der Keorobics die Bühne betritt und das erste Spektakel des Abends markiert.

Später werden im Kerbduell zwischen Elschbächer Tobias Alarcon und Brühlbürger Tobias Lehrl die entscheidenden Fragen geklärt. Bei „Was gehört zu jeder Mahlzeit?“ zieht Lehrl mit seiner Antwort „Besteck“ den Kürzeren. Die richtige Antwort „Ebbelwoi“ wird von der Kerbband „Bembel Brothers“ dann aufwendig live auf der Bühne performt. Mit ihrer Homage an das goldene Kultgetränk „Ebbelwoi – komm schnapp ihn dir“ sorgen sie wohl für den nächsten großen Hit in den Höfen.

Bilder: Kerb in Egelsbach Zur Fotostrecke

Doch letztlich glückt BAMBI: „Ich verleihe Ihnen den goldenen Bembel zur erfolgreichen Integration in unsere Elschbächer Tradition!“, verkündet Moderator Schächer nach rund zwei Stunden Programm. Das Zelt bebt und die Hymne „Das ist die Kerb“ erklingt aus den Lautsprechern der Band, während vor der Bühne Wunderkerzen gezündet werden.