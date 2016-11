Kerb 2017 im Eigenheim das Ziel

Zukunft der Veranstaltungsstätte prägt Bürgerversammlung

+ © Archiv © Archiv

Egelsbach - Fast wie Weihnachten: Vor dem Bürgerhaus schenkt der neugegründete Verein Pro Eigenheim Glühwein aus, drinnen bei der Bürgerversammlung geht es schiedlich-friedlich zu wie in der Christmette. Beim Eigenheim, Aufreger über Monate und Jahre, sind Volksvertreter und Volk einig wie lange nicht mehr – Applaus, Applaus . Von Holger Borchard

Vier Themen haben der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Hans-Jürgen Jaxt, und Bürgermeister Jürgen Sieling auf die Tagesordnung der einmal im Jahr obligatorischen Bürgerversammlung gesetzt: Haushaltsplanentwurf 2017, Sachstand Eigenheim sowie zwei Bebauungspläne im Zeichen von Wohn- („Leimenkaute“), beziehungsweise Gewerbe-Entwicklung („Eulensee“/Expansionspläne der Firma SMC). Gewappnet sind die Herren Volksvertreter gewiss für kritische Nachfragen in allen vier Fällen, doch dreimal bleibt’s mehr oder minder beim „Frontalunterricht“. Dass es zu den Bauvorhaben keine nennenswerten Fragen und Einwände gibt und schon gar nicht zu den Gemeindefinanzen, mag überraschen. Es erklärt sich dadurch, dass Jaxt und Sieling im Kern äußerst Positives berichten – oder aber Negatives, wie etwa eine absehbare Erhöhung der Grundsteuer B, so geschickt verkaufen, dass Widerspruch ausbleibt. Mehr dazu in den zwei letzten Absätzen.

Insofern entspannt sich nur beim Eigenheim Dialog zwischen den rund 120 Egelsbachern im Saal – unter ihnen viele bekannte Gesichter aus ehemaliger und aktueller Lokalpolitik – und ihren Gastgebern. Die Zukunft der Veranstaltungsstätte ist das Thema, das die meisten gelockt hat. Hans-Joachim Jaxt bringt die Zuhörer auf den aktuellen Stand. „Die Politik ist sich einig, wir wollen das Eigenheim wieder öffnen – alles andere wäre Politik am Bürger vorbei“, konstatiert er in Anspielung auf das erfolgreiche Bürgerbegehren von 2014. „Jetzt sind wir im Handlungsmodus angekommen. Der Schlüssel soll umgedreht und das Eigenheim zur Kerb 2017 wieder geöffnet sein“, so Jaxts sportlich-anspruchsvolle Ansage – die Zuhörer quittieren’s mit spontanem Beifall.

Wie die nächsten Schritte aussehen, skizziert der Bürgermeister: „Der Antrag auf die rund 360 000 Euro Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm ist fertig und wird morgen abgeschickt“, schildert Jürgen Sieling. „Außerdem habe ich vorige Woche beim Regierungspräsidium Darmstadt geklärt, ob man als zuständige Kommunalaufsicht unsere Eigenheim-Pläne mitträgt. Ich kann berichten, das ist der Fall.“ Abgesehen davon plädiert der Rathaus-Chef dafür, dass jegliche sicherheitsrelevanten Arbeiten zur Sanierung des Eigenheims ungeachtet der Existenz eines motivierten Trägervereins in Hoheit der Gemeinde bleiben. „Sie ahnen ja gar nicht, was die Ehrenamtler sich da aufbürden würden“, entgegnet Sieling einem Fragesteller, der wissen will, ob man nicht besser von vornherein alles, was nun kommen soll, in Vereinshände legt.

Mehr zum Eigenheim auf unserer Themenseite

„Hauptaufgabe des Fördervereins aus meiner Sicht ist zu gewährleisten, dass das Eigenheim für mehr als nur Kerb und Fastnacht da ist und eine gewisse Frequenz bei anderweitigen Veranstaltungen reinkommt“, greift Jaxt diesen Ball auf. Er sehe den Verein Pro Eigenheim vor allem in der Rolle des Vermarkters. Baulich tun werde sich in und an der neun Jahrzehnte alten Veranstaltungsstätte erst im neuen Jahr etwas, stellt derweil der Bürgermeister klar. Erst müsse das Fördergeld da sein, dann brauche man einen Plan, was zu tun sei. „Ich habe demnächst einen Termin bei der Bauaufsicht des Kreises, bei dem es genau darum gehen wird“, so Sieling. „Parallel werden Verwaltung und Verein Pro Eigenheim eine Steuerungsgruppe bilden. Wann immer es Neuigkeiten gibt, wird Politik und Öffentlichkeit berichtet.“

Bilder: Kerb in Egelsbach Zur Fotostrecke

Der Eigenheim-Pfad ist somit skizziert – gleiches gilt für Egelsbachs Finanzen: Nach 13 Jahren wieder ein ausgeglichener Haushalt; die Restrukturierung ist geschafft. So weit so gut, doch die Unwägbarkeiten bleiben, erläutert Sieling, „Vor allem die Gewerbesteuer ist und bleibt die schwer kalkulierbare große Unbekannte.“ Seriöse Etatplanung bedinge die Erhöhung der Grundsteuer. „Wir können sie aber vielleicht noch unter die angesetzten 100 Basispunkte drücken“, stellt der Rathaus-Chef in Aussicht.

Dass der Bebauungsplan „Leimenkaute“ keine Nebengeräusche bewirkt ist einer Neuigkeit zu verdanken: Das Vorhaben, „illegale“ Gartengrundstücke in Privatbesitz an der Nahrgang-Straße als Ausgleichsflächen heranzuziehen, wurde verworfen. Eine Präsentation zur Versammlung findet sich ab Montag zum Nachlesen auf der Homepage der Gemeinde.