Markierungen im Bereich Theodor-Heuss-/Bertolt-Brecht-Straße

+ © p Die frisch markierten Radstreifen im Bereich Theodor-Heuss-/Bertolt-Brecht-Straße sollen vor allem das Linksabbiegen aus Bayerseich Richtung Gewerbegebiet erleichtern. Wegen der parkenden Autos ist der Abzweig schwer einsehbar – der Bauhof-Laster veranschaulicht’s perfekt ... © p

Egelsbach - Mehr Sicherheit für Radfahrer in Bayerseich: Die Gemeinde hat die Radmarkierungen im Bereich Theodor-Heuss-/Bertolt-Brecht-Straße neu nachziehen beziehungsweise verlängern und überhaupt erst anlegen lassen.

Primärziel: eine bessere, weil übersichtlichere Ausfahrt von der Brecht- auf die Heuss-Straße (an der Ecke wurde zusätzlich ein Verkehrsspiegel montiert) und weiter in Richtung Gewerbegebiet. „Damit ist die Lücke geschlossen – Radfahrer können vom Mc Donald’s über Schumacher-Ring und Heuss-Straße bis zur B 3 fahren“, so Bürgermeister Jürgen Sieling. An der B 3-Kreuzung fehlen noch einige wenige Markierungen; wetterbedingt folgen diese erst nächstes Jahr. (hob)