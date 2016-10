Veranstaltungsstätte Waldhütte wird aufgemotzt

Soll Miete wert sein

+ © ms Feiern an der Waldhütte soll 2017 wieder richtig Spaß machen. Die Gemeinde will Geld in die Ausstattung und vor allem in eine Überdachung der beliebten Veranstaltungsstätte investieren. © ms

Egelsbach - Die Open-air-Saison an der Waldhütte ist zu Ende, Zeit für eine Bestandsaufnahme: So manche Fete in diesem Sommer ist dem Vernehmen nach nicht nach Wunsch gelaufen, weil die Ausstattung des beliebten Ausflugs- und Feierziels zu wünschen übrig lässt. Von Holger Borchard

Die Botschaft ist auch in der örtlichen Politik angekommen – die Gemeindevertretung hat den Gemeindevorstand beauftragt, eine Reihe von Verbesserungen auf ihre Machbarkeit hin abzuklopfen, auf dass jene zur Saison 2017 greifen können.

Rückblick: Einmal regnete es junge Hunde, sodass die Festzeltgarnituren rund um die Hütte regelrecht absoffen, ein anderen Mal knallte die Sonne dermaßen vom Himmel, dass die Feiernden sich – inzwischen nicht mehr vorhandene – Sonnenschirme gewünscht hätten. Leidtragende solcher Wetterextreme waren unter anderem auch die CDU-Politiker während ihres Sommerfests – und auf diese Weise werden politische Initiativen geboren. Auf Antrag der CDU und mit weiteren Hinweisen der SPD wurde ein Papier erstellt, das die wichtigsten Verbesserungswünsche auflistet und dem Gemeindevorstand Leitfaden sein soll. Selbiger habe das Thema ohnehin bereits auf dem Schirm gehabt, merkt Bürgermeister Jürgen Sieling an – „und zwar im Rahmen des gemeindlichen Gesamtkonzepts für die künftige Gestaltung des Bruchsee-Areals samt Spielplatz und Waldhütte“. Da in diesem Bereich die Regionalparkroute verlaufe, könne Egelsbach auf finanzielle Förderung aus Regionalpark-Mitteln hoffen. „Es gab schon erste, aussichtsreiche Gespräche“, verrät der Rathauschef.

Klammernschnitzerbrunnenfest in Egelsbach: Bilder Zur Fotostrecke

Der Ansatz des Parlaments zielt darauf ab, bei möglichst geringem Kostenaufwand möglichst viel Nutzungskomfort an der Waldhütte zu generieren. Priorität soll die Überdachung des Außenbereichs haben, entweder durch Schirme, durch ein Zelt oder vielleicht sogar in Form einer festen Überdachung. „Das wird natürlich eine Preisfrage sein und wir sind dazu angehalten, Gemeindegeld möglichst effektiv einzusetzen“, merkt CDU-Fraktionschef Thomas Irmler dazu an. „Aber wie wir alle wissen, sind die Nutzungsgebühren für die Waldhütte nicht gerade niedrig und sie wird trotzdem gerne und viel genutzt, also sollte man auch ein vernünftiges Drumherum bieten.“ Dieser Meinung schlossen sich alle Fraktionen im Parlament an; der somit einstimmig verabschiedete Arbeits- und Kostenermittlungsauftrag listet unter anderem noch folgende Verbesserungen auf:

Befestigung beziehungsweise Begradigung des Zugangs, Beseitigung von Unebenheiten in den Wegen.

Optimierung des seitlichen Anbaus.

Sanierung der sanitären Anlagen und der Warmwasserbereitung.

Installation von Toiletten im Außenbereich inklusive Wickelmöglichkeit für Kleinkinder, um den angrenzenden Spielplatz attraktiver zu machen.

Modernisierung der elektrischen Küchengräte (Spülmaschine, Kühlschrank) sowie Anschaffung von neuem Mobiliar (Tische/Bänke), Geschirr und Besteck.

Der Ball liegt beim Gemeindevorstand, die Gemeindevertretung erwartet Kostenvoranschläge nebst Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.