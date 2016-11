Dem Ortswohl verpflichtet

60 Jahre Wahlgemeinschaft Egelsbach

+ © p Sie stehen für WGE-Politik im Jubiläumsjahr 2016 (von links): Hans-Jürgen Rüster, Mathias Fink, Helmut Fink, Inge Braukmann-Best, Manfred Müller, Gründungsmitglied Friedrich Fink, Burkhard Appel, Stefan Kölle, Torben Knöß, Rolf Seib und der aktuelle Vorsitzende der Wahlgemeinschaft, Georg Dinca. © p

Egelsbach - Die Wahlgemeinschaft (WGE) feiert runden Geburtstag – im Herbst 1956 gegründet, stehen sechs Jahrzehnte Engagement in der örtlichen Politik zu Buche. Von Holger Borchard

Nein zu parteipolitischen Ideologien und Fraktionszwang, Ja zu sachorientierten Lösungen im Sinne Egelsbachs: Die WGE-Grundsätze von einst gelten bis heute. Ausgerechnet in den 1950er Jahren, als das Wort Partei in Deutschland nicht den allerbesten Klang hatte, entstanden in der gesamten Bundesrepublik parteifreie Gruppierungen, so auch in Egelsbach. Man nahm sich ein Beispiel an den „Nicht parteigebundenen Einwohner-Vertretern (NEV)“ in Langen und plante auch in Egelsbach die Gründung einer Wählergemeinschaft, die an keine politische Gruppierung gebunden war. Im Herbst 1956 war es so weit; die Gründungsversammlung ging in der Gaststätte „Zum Bahnhof“ über die Bühne; zur Kommunalwahl-Premiere bildete man eine Liste mit 17 Kandidaten.

„Die Gründungsväter verstanden sich seinerzeit vornehmlich als Kontrollorgan und Gegenpart der einzigen am Ort etablierten großen Partei – der SPD – und als sachlicher Vertreter der Bürgerinteressen vor Ort“, blickt der heutige WGE-Vorsitzende Georg Dinca zurück. „Noch heute gilt für die Vertreter der WGE, dass jeder nach seinem Gewissen abstimmt und nicht an das Diktat eines Parteiprogramms gebunden ist. Eben so, wie es die Hessische Gemeindeordnung besagt. Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang!“

Immer wieder bekamen und bekommen Mitglieder der Wahlgemeinschaft die Frage gestellt, wofür sie denn eigentlich stehen. „So leicht ist das nicht zu beantworten“, meint Dinca. „Unsere Arbeit orientiert sich an Sachthemen, Projekten und Aufgaben, als WGE stehen wir für pragmatisch-lösungsorientierten Umgang sowohl mit kommunalen Aufgaben als auch mit den Problemen und Sorgen der Bürger.“

Rückblickend finde man durchaus Punkte in der Egelsbacher Geschichte, die man der Intention der WGE zuordnen könne, erinnert Dinca. „Den Berliner Platz würde es ohne die WGE in der Form nicht mehr geben. Die erste Auseinandersetzung gab es, als man dort das Feuerwehrhaus bauen wollte, die zweite wegen der massiven Fehlplanung eines Ausbaus mit Bauplätzen und Grünanlagen. Das hätte die Parkfläche für Sportplatz und Eigenheim und damit auch den Kerbplatz an dieser Stelle eliminiert.“

Der Vorplatz zur Trauerhalle am Friedhof wäre wohl heute noch ein Schlammloch, hätte es den Antrag der WGE nicht gegeben, diesen zu pflastern. „Auch die Fußgängerampel an der Kreuzung Ostend-/Darmstädter Landstraße findet sich in einem unserer Anträge wieder und dürfte manchem Fußgänger ein Kopfnicken wert sein“, so Dinca.

Als „größte und wichtigste Aktion“, zumal in der jüngeren Vergangenheit, benennt der Vorsitzende freilich das Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Eigenheims. „Ansonsten wäre dieses Gebäude heute nicht mehr existent“, betont Dinca. Ausgezeichnet habe die WGE im Übrigen stets „ein wachsames Auge auf den verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld unserer Bürger“. Die anspruchsvolle Herausforderung der Haushaltskonsolidierung habe die Wahlgemeinschaft stets mit Augenmaß angepackt, um den Spagat zwischen notwendigen Einsparungen und sozialen Leistungen für ein lebenswertes Egelsbach erfolgreich zu meistern.

„Das kommunalpolitische Zusammenleben mit unserer Wahlgemeinschaft ist nicht immer reibungslos und konfliktfrei“, merkt Dinca zu guter Letzt schmunzelnd an, „aber das muss es ja auch nicht sein.“ Die WGE könne und werde ihr Angebot zur Zusammenarbeit an die anderen Parteien immer wieder erneuern, denn: „Demokratie braucht Dialog, kein Duell!“