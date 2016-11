Status Quo feiern sich auf ihrer Abschieds-Tournee

Abgesang auf die Elektrik

Frankfurt - „Whatever You Want“, Klappe – die letzte. In der Jahrhunderthalle lassen es die Rock-Veteranen von Status Quo krachen. Als Vorband heizt ein anderes Urgestein ein: Uriah Heep. Von Peter H. Müller

Es ist ein fulminanter Abschiedsgruß. Denn nach der „The Last Night Of The Electrics Tour“ will zumindest Ober-Quo Francis Rossi die E-Gitarre an den Nagel hängen und künftig unplugged konzertieren. Seinen Kumpel Rick Parfitt hat es ohnehin schon auf´s Krankenlager geworfen. „No Rick No Quo!“ Diese griffige Formel konnte man zuletzt häufig hören und lesen. Status Quo ohne Parfitt, noch dazu auf einer Farewell-Tour – das mochte man sich nicht vorstellen. Nun hat den Partylöwen der Band aber kürzlich erst ein Herzinfarkt erwischt – und dazu die Erkenntnis ereilt, dass er künftig etwas kürzer treten, sprich Status Quo gleich komplett lassen will.

+ Brachialer Sound: Uriah Heep (zu sehen Frontmann Bernie Shaw) bereitet das Publikum mit Hits wie „Lady In Black“ auf die Rock-Zeitreise vor. © Simon Rothschild Also musste ein Ersatz her – der Ire Richie Malone, seines Zeichens brillanter Gitarrist, der sich aber in Sachen Humor eher bedeckt hält. Es soll ja auch um Musik im Allgemeinen und den typischen Quo-Sound im Speziellen gehen. „Caroline“ zum Beispiel, der Boogie-Rock-Opener, und Dions Rock’n’Billie-Klassiker „The Wanderer“ sowie „Something About You Baby I Like“ sind Stücke, die Kritiker einmal über die „Drei-Akkorde-Band“ spotten ließen.



Aber, und das ist immer noch das Faszinierende, dieser Sound geht einfach immer noch ins Ohr, und durch Mark und Bein. Vor allem live, wenn selbst eines dieser unseligen Medleys (“What You´re Proposing“/“Down The Dustpipe“/ „Railroad“/“Again And Again“) die Gemeinde jubeln lässt. Status Quo rocken seit fünf Jahrzehnten. Ohne große Reibungsverluste, gegen alle Trends, gemeinsam mit kollektiv treuen Fans: Die Band hat livehaftig jede Menge Spaß bereitet, ihre Musik immer ernst-, sich selbst aber nie zu wichtig genommen.

Das tut sie an diesem Abend wieder, mit verlässlicher Verve und gehöriger Lautstärke. Große Show-Elemente, Videoclips oder Pyro braucht es nicht: vier weiße Gitarrenverstärker links, Drums und Keyboards auf einem Podest, unterm Dach ein paar illuminierte Stahlstreben, rechts unten eine fette Verstärkerbatterie – das war’s mit der Bühnenkulisse. Den Rest gibt’s auf die Ohren. Und zwar mit einer Spielfreude und Wucht, dass man sich fragt, wieso gerade Schlaks Francis Rossi die grüne Fender-Telecaster an den Nagel hängen will.

„Roll Over Lay Down“, mit dem die Sägewerker ins Final-Drittel biegen, dann die Quo-Dauerbrenner der Marke „Down Down“, „Whatever you want“ oder John Fogertys hymnisches „Rockin’ All Over The World“ – all das klingt wie zu besten Zeiten der Band. Und nun sollen nur noch die Holzgitarren umgeschnallt werden? Unvorstellbar. Aber: Vielleicht lassen sich die Herren ja nochmal zum Rücktritt vom Ruhestand überreden. Zu wünschen wär´s.