Aktuelle Blitzer in Frankfurt und dem Main-Taunus-Kreis

Hier müssen Sie aufpassen!

+ © dpa Europaweiter Blitz-Marathon - Magdeburg © dpa

Frankfurt - Die Polizei wird auch in diesem Monat wieder Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt und Umkreis durchführen. Wir zeigen, wann und wo genau Autofahrer aufpassen müssen.

Die Polizei führt in diesem Monat im Stadtgebiet Frankfurt erneut Geschwindigkeitsmessungen durch. Aber auch auf der Autobahn sollten Verkehrsteilnehmer aufpassen und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Wir zeigen alle Messstellen in der Region - auch aus dem Main-Taunus-Kreis. Über die Blitzer in der Stadt und im Kreis Offenbach informieren wir Sie auf dieser Seite. Hier sollten Sie aufpassen:

3. Oktober: Hugo-Eckener-Ring, Züricher Straße, A66 Richtung Autobahnkreuz Nordwest, Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5, Ludwig-Landmann-Straße, A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

4. Oktober: Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, A66 Richtung Autobahnkreuz Nordwest, A661 Richtung Offenbach, Mainzer Landstraße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3

5. Oktober: Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Mainzer Landstraße, Mörfelder Landstraße

Kuriose Blitzer-Bilder: Die verrücktesten Radarfotos Zur Fotostrecke

6. Oktober: Hanauer Landstraße, A66 Richtung Autobahnkreuz Nordwest, Hugo-Eckener-Ring, Ludwig-Landmann-Straße, A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Züricher Straße

7. Oktober: A66 Richtung Autobahnkreuz Nordwest, Mainzer Landstraße, A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Hugo-Eckener-Ring, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3

10. Oktober: Hugo-Eckener-Ring, Züricher Straße, A66 in Richtung Autobahnkreuz Nordwest, A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5

11. Oktober: Hanauer Landstraße, Mainzer Landstraße, A661 in Richtung Offenbach, Hugo-Eckener-Ring, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3

12. Oktober: A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring

13. Oktober: Hanauer Landstraße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, Hugo-Eckener-Ring, Züricher Straße, A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße

14. Oktober: Mörfelder Landstraße, Mainzer Landstraße, A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Hugo-Eckener-Ring, Züricher Straße, A66 Richtung Autobahnkreuz Nordwest

Bilder vom Blitz-Marathon in Hessen Zur Fotostrecke

17. Oktober: Hugo-Eckener-Ring, Züricher Straße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, Hanauer Landstraße, A66 in Richtung Autobahnkreuz Nordwest, A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach

18. Oktober: A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Mainzer Landstraße, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, Hugo-Eckener-Ring

19. Oktober: Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring

20. Oktober: Hanauer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, A66 in Richtung Autobahnkreuz Nordwest, Züricher Straße, A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach

21. Oktober: A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Mainzer Landstraße, Bundesstraße B43 Anschlussstelle A3, Hugo-Eckener-Ring, Mörfelder Landstraße

dr/dani