Autofahrer zieht Polizisten hinter sich her

Pkw fährt in geparkten Wagen

Frankfurt - Eine Zivilstreife kontrolliert in der Homburger Landstraße ein Fahrzeug mit fünf Insassen, als der Fahrer plötzlich Gas gibt. Er zieht zwei Polizisten einige Meter mit. Weil der Mann zuvor seinen Führerscheint ausgehändigt hatte, kommt ihm die Polizei auf die Spur.

Gestern kontrollierte eine Zivilstreife in der Homburger Landstraße in Preungesheim ein Fahrzeug mit insgesamt fünf Insassen. Gegen 22.55 Uhr hielt die Polizei den VW up! an. Nachdem der Fahrer den Beamten den Führerschein ausgehändigt hatte, fuhr er plötzlich los. Die Beamten versuchten erfolglos, den 19-jährigen Fahrer am Weiterfahren zu hindern. Er zog die beiden Polizisten einige Meter mit. Dann beschleunigte der junge Mann und fuhr in Richtung Eckenheim, wo er schließlich unvermittelt von der Fahrbahn abkam und in einen links am Fahrbahnrand geparkten VW Touran fuhr. Die fünf Fahrzeuginsassen flohen zu Fuß weiter.

Die Polizei nahm einen 21-jährigen Tatverdächtiger fest und konnte - durch dessen ausgehändigten Führerschein - auch den Fahrer des Wagens ausfindig machen und festnehmen. Im und um das Fahrzeug herum fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Die beiden Polizeibeamten wurden bei der Aktion leicht verletzt. Am gerammten VW Touran entstand ein erheblicher Sachschaden. Die beiden Festgenommenen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an. (jrd)

Bilder vom Blitz-Marathon in Hessen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa