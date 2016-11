Bahnverkehr rund um Frankfurt gestört

Züge verspätet oder komplett ausgefallen

Bahnpendler in Frankfurt und Umgebung mussten heute Morgen Geduld haben: Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Der Grund: Ein Stromausfall.

Wie ein Sprecher der Bahn mitteilte, habe ein Stromausfall zu Problemen in den Stellwerken Frankfurt-Süd, -Niederrad und -Forsthaus geführt. Züge verspäteten sich deshalb, einige fielen komplett aus. Auch im S-Bahn-Verkehr lief es nicht rund: An der Station Hauptwache in der Innenstadt fiel zwischenzeitlich das Licht aus, Züge fuhren einfach durch die Station. Die Probleme bestanden laut Bahn vor allem zwischen 5.45 und 7.00 Uhr, wegen Rückstaus gab es aber danach noch Störungen im Verkehr. Vom regionalen Energieversorger Mainova hieß es, es habe einen "Spannungseinbruch", aber keine Unterbrechung der Stromversorgung gegeben. (dpa)

Bilder: S-Bahn-Tunnel für sechs Wochen gesperrt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa