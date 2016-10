Bauarbeiter stirbt durch herabfallende Glasscheibe

Auf Baustelle an Taunusanlage

Frankfurt - Heute Morgen stürzt eine Glasscheibe auf einer Baustelle in der Frankfurter Taunusanlage auf einen jungen Arbeiter herab. Der Mann erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Gegen 9.20 Uhr stürzte die Glasscheibe beim Verladen auf einen 22-jährigen Bauarbeiter herab und verletzte ihn schwer. Trotz mehrstündiger Bemühungen der Ärzte verstarb der Darmstädter im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Kripo hat in enger Abstimmung mit dem staatlichen Amt für Arbeitsschutz und Sicherheit sowie der Berufsgenossenschaft die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (jrd)

