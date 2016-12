Brennender Adventskranz verursacht 30.000 Euro Schaden

88-Jährige sichtlich geschockt

Frankfurt - Eine 88-Jährige zündet zwei Kerzen ihres Adventskranzes an und verlässt das Zimmer - mit Folgen. Kurz darauf brennt es.

Glück im Unglück hatte am gestrigen Nachmittag eine 88-Jährige, in deren Wohnzimmer im Frankfurter Stadtteil Praunheim ein Feuer einen geschätzten Sachschaden von rund 30.000 Euro verursachte. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin zwei Kerzen ihrer weihnachtlichen Dekoration angezündet und verließ anschließend nur kurz das Zimmer. Wenig später bemerkte die Frau einen beißenden Brandgeruch. Als sie ins Zimmer zurückkehrte, stand bereits der ganze Adventskranz in Flammen.

Bevor sie sich entschied, die Feuerwehr zu rufen, versuchte sie auf eigene Faust die Flammen zu ersticken - ohne Erfolg. Die schnell eingetroffene Feuerwehr löschte den Brand, welcher mittlerweile Teile des Inventars beschädigt hatte. Die 88-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Eine Betreuerin kümmerte sich anschließend um die sichtlich geschockte Seniorin. (dani)

