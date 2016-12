Cinderella mag nicht mehr

Weihnachtsstück des English Theatres Frankfurt

Frankfurt - Mehr Aschenputtel als Cinderella: Das Weihnachtsstück des English Theatres Frankfurt interpretiert Grimms Glasschuh-Märchen ziemlich frei – und nimmt ihm damit bisweilen das Wunderbare. Von Thomas Ungeheuer

Im Märchen werden Wunder wahr. So erstaunt es gar nicht, dass Cindy (Laura Palys) in Frankfurt wohnt. Wie das Aschenputtel bei den Brüdern Grimm leidet sie unter den Erniedrigungen ihrer Stiefmutter (James Morgan). Die hässliche Schachtel hatte einst ihren lieben Vater geheiratet und im Main ersäuft. Bestraft wurde die Mörderin für ihre Tat natürlich nicht. Schlimm für Cindy. Schließlich muss sie seitdem der Stiefmutter und deren fiesen Töchtern Mandy (Sophia Ansbach) und Candy (Oliver Kubiak) als Hausmädchen zur Verfügung stehen. Viel Freude hat Cindy in ihrem Leben nicht, allein Bücher schenken ihr Trost – besonders „Harry Potter“.

Auf dem Weg in die Bücherei trifft sie Prince Charming (auch Oliver Kubiak). Schnell ist der charmante Mann von der hübschen Cindy begeistert. Und Cindy? Sie ist verliebt. Gerne würde sie den Prinzen wiedersehen. Am besten auf dem Fest, zu dem ihre Stiefmutter mit ihren hochnäsigen Töchtern gehen will. Schließlich ist der Prinz noch Junggeselle. Um ihm zu gefallen, würden sich doch glatt ein paar Schönheitsoperationen lohnen...

Ja, Regisseurin Lea Dunbar geht mit der Vorlage der Brüder Grimm sehr frei um. So frei, dass der Zuschauer das Märchenhafte an der Geschichte vermisst. Aber dies liegt nicht nur an der Modernisierung des Stoffes, sondern auch an dessen Inszenierung. So weisen schon Melanie Schöberls kunterbunte Kostüme darauf hin, dass Lea Dunbars „Cinderella“ eine Komödie ist. Dabei ist es eine, bei der sich die Schauspieler immer wieder mit Fragen zum Publikum wenden, oder Zuschauer animieren, bei dem Stück mitzuwirken. Letzteres mag zwar gelingen, aber die wiederkehrenden Verzögerungen in dem gut einstündigen Mitmachtheater nehmen oft den Schwung aus der Handlung. Wirklich spannend kann es deshalb kaum werden. Dies liegt auch daran, dass der Text des Stücks nicht unbedingt für jeden leicht verständlich ist. So mögen Kinder zwar etwas Spaß an dem Klamauk der wechselnden Kostüme haben. Die in Englisch gesprochenen Dialoge dürften jedoch erst Jugendliche verstehen. Bloß mag diesen das Bühnengeschehen zu albern erscheinen. Allzu viel gelacht wurde bei der Premiere auch von den Erwachsenen im Publikum nicht. Dabei merkte man Sophia Ansbach, Oliver Kubiak, James Morgan und Laura Palys an, wie viel Spaß sie an ihren Rollen haben. Wenn sie in Begleitung des Pianisten David Morrow Pop- und Rock- Songs vortrugen, wirkte dies stets kraftvoll. Bloß erscheint „Cinderella“ als Ganzes betrachtet noch nicht reif für die Bühne.