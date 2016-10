Fragen und Antworten zum Justizmarathon um Rennbahn

Bau eines DFB-Leistungszentrums

Frankfurt - Eigentlich soll Anfang nächsten Jahres auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn der Bau eines DFB-Leistungszentrums beginnen. Doch mit einer ganze Reihe von Prozessen hat der Rennklub das Projekt bisher ausgebremst. Am (morgigen) Dienstag steht ein wichtiges Urteil an.

Worum geht es in dem Streit eigentlich?

Der Frankfurter Rennklub hatte mit der Stadt ursprünglich einen bis 2024 laufenden Nutzungsvertrag. Nun soll das Gelände der Rennbahn allerdings schon zum Jahreswechsel an den Deutschen Fußballbund (DFB) übergeben werden. Der DFB will dort, in der Nähe der Commerzbank-Arena, ein mehr als 100 Millionen teures Leistungszentrum errichten. Der Rennklub beharrt darauf, das Gelände bis zum Ablauf des ursprünglichen Vertrages nutzen zu können. Die Kommune hält es dagegen für möglich, aus dem Vertrag aussteigen zu können, so wie es im Einklang mit der Rennbahn-Betreibergesellschaft geschehen sei.

Worüber wird am Dienstag geurteilt?

Lesen Sie dazu auch: Rennbahn-Streit: Klub erlässt Hausverbote Rennbahn-Räumung: Urteil verschoben Stadt will Rennbahn-Gelände räumen lassen Neue Runde im Streit um Galopprennbahn Die Stadt hat die sofortige Räumung des Rennbahngeländes verlangt und will das mit einer entsprechenden Räumungsklage gegen den Rennklub durchsetzen. Eigentlich war das Urteil in dieser Angelegenheit bereits Ende August erwartet worden. Wegen eines Befangenheitsantrages wurde das Urteil aber um zwei Monate verschoben. Die Stadt Frankfurt ist zudem der Ansicht, dass der Rennklub gar kein Vertragspartner sei - der Nutzungsvertrag über das Rennbahngelände war mit der stadtnahen Hippodrom-Gesellschaft geschlossen worden. Der Rennklub sieht das ganz anders und hält sich für klageberechtigt, da er als Nutzer des Geländes von der Räumung betroffen wäre.

Ist mit einer Entscheidung über die Räumungsklage der Justizstreit beendet?

Das dürfte zu bezweifeln sein. Die Streitigkeiten zwischen dem Rennklub, der Stadt sowie der Betreibergesellschaft beschäftigen mittlerweile mehrere Gerichte in einer ganzen Reihe von Prozessen. Die Stadt wirft dem Rennklub vor, auf Zeit zu spielen, um die zum Jahreswechsel vorgesehene Übergabe des Geländes zu verhindern.

Gab es überhaupt schon Entscheidungen?

In dem allmählich ziemlich unübersichtlichen Justizmarathon mit zahlreichen Prozessen gab es Mitte August eine Entscheidung des Landgerichts. Das Gericht wies die Zahlungsklage des Rennklubs gegen die Betreibergesellschaft auf Überweisung von insgesamt 200.000 Euro zurück.

Wer meldet sich sonst noch im Streit zu Wort?

Die Bürgerinitiative "Pro Rennbahn" versuchte im vergangenen Jahr mit einem Bürgerentscheid, den Erhalt der Galopprennbahn durchzusetzen. Dabei stimmten zwar knapp 63.000 Menschen oder 60,5 Prozent der Teilnehmer an diesem Entscheid für die Rennbahn, doch mit einer Wahlbeteiligung von gerade mal 20,9 Prozent wurde die notwendige Mindestbeteiligung von 124.000 Stimmen für die Rennbahn verfehlt. Die Bürgerinitiative befürchtete, dass mit dem Bau des DFB-Leistungszentrums die Zerstörung eines Landschaftsschutzgebietes in Niederrad drohe.

Hat der DFB Position bezogen?

Der DFB wartet erst einmal ab. "Ich gehe vom 1. Januar 2019 aus", sagte Markus Weise, Leiter Konzeptentwicklung, im Februar der FAZ über den angepeilten Eröffnungstermin. Dabei sorgt der Frankfurter Justizmarathon um das Gelände offenbar nicht für Ungeduld oder Sorge beim Fußballbund: "Für uns macht es aber auch keinen großen Unterschied, ob es drei Monate früher oder sechs Monate später passiert."

Die mächtigsten Männer im deutschen Fußball Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa