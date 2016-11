Dieb sitzt kurz nach Entlassung erneut ein

Nachts von Polizisten überrascht worden

Frankfurt - Ein Mann will am Dienstag im Gallusviertel etwas aus einem geparkten unabgeschlossenen Auto stehlen. Als Polizeibeamte das bemerken und den 28-Jährigen festnehmen, stellt sich heraus, dass dieser gerade erst aus der Untersuchungshaft worden ist.

Polizeibeamte beobachteten den Mann dabei, wie er in der Kölner Straße am Dienstag, 1. November, gegen 3.05 Uhr versuchte, Wertgegenstände aus einem unverschlossenen Volvo zu entwenden. Erfolglos und ohne Beute war er im Begriff seinen Streifzug fortzusetzen, als die Polizisten ihn festnahmen. Es stellte sich heraus, dass der 28-jährige Tatverdächtige erst zwei Tage zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, auch wegen eines Diebstahlsdelikts. Die Polizisten fanden bei dem wohnsitzlosen Mann außerdem zwei hochwertige Sonnenbrillen und ein sogenanntes Hoverboard. Weil er nicht nachweisen oder erklären konnte, dass und warum er die Gegenstände besitzt, gehen die Ermittler davon aus, dass auch diese Gegenstände gestohlen wurden. Die rechtmäßigen Eigentümer sind noch nicht identifiziert wurden, die Ermittlungen dazu dauern noch an. Der 28-Jährige sitzt inzwischen wieder in Untersuchungshaft. (jrd)