Diebes-Trio fährt mit Auto in Luxus-Juweliergeschäft

Mehrere Hunderttausend Euro Beute bei Blitzeinbruch

Frankfurt - Drei maskierte Männer sind mit einem Wagen in das Schaufenster eines Luxusuhren-Geschäfts in Frankfurt gefahren und haben Armbanduhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro mitgenommen.

Der Überfall passierte laut Polizei in der vergangenen Nacht um 3.05 Uhr. Die Täter fuhren mit einem gestohlenen Audi A3 rückwärts in die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts. Mit Äxten schlugen die dunkel gekleideten Männer anschließend auf Vitrinen ein, um an die teuren Uhren zu kommen, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Mit einem zweiten Wagen, ebenfalls einem Audi, flüchteten die Diebe danach vom Tatort in der Goethestraße über die Alte Rothofstraße in unbekannte Richtung. Von dem Trio fehlte zunächst noch jede Spur. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 zu wenden. (dr)

Hier rollen Juwelendiebe ihr Beute in Mülltonnen weg Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa