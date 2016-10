Kommentar: EZB-Chef Draghi fünf Jahre im Amt

Umstrittener Euro-Retter

Er ist einer der mächtigsten Männer Europas, ja der ganzen Welt. Einer parlamentarischen Kontrolle unterliegt Mario Draghi indes nicht. Mit seinem Handeln und seinen Worten kann der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr bewegen als so manche Regierung. Von Marc Kuhn

Die Machtfülle der nicht demokratisch gewählten Notenbank ist enorm groß – nicht alle Beobachter finden das gut. Seit nunmehr fünf Jahren ist Draghi im Amt. In dieser Zeit hat er sich gegen so manchen Staats- und Regierungschef durchgesetzt und ist auch oft angeeckt. Als der ehemalige Exekutivdirektor der Weltbank und einstige Goldman-Sachs-Investmentbanker im November 2011 angetreten ist, fürchteten viele, dass der Italiener der Europäischen Union (EU) steigende Preise bringen würde. Ironischerweise ist das Gegenteil der Fall: Draghi und seine Kollegen versuchen seit Jahren, die Inflation auf den Zielkorridor von etwa zwei Prozent zu bekommen.

Ihnen steht ein vielfältiges Instrumentarium zur Verfügung. Bereits im Sommer 2012 musste Draghi dazu greifen und in den Krisenmodus schalten. Als die Folgen der weltweiten Turbulenzen auf den Finanzmärkten die Existenz des Euro gefährdeten, versprach Draghi, alles zu tun, um die Gemeinschaftswährung zu retten. Damit beendete er unter anderem Spekulationen von Investoren gegen einzelne EU-Länder. Ihm gebührt Respekt. Er setzte sich gegen Widersacher, auch gegen Deutschland durch. Der EZB-Chef ist eben ein überzeugter Europäer. Inzwischen liegt der Leitzins bei Null, Banken müssen Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, und die EZB kauft Monat für Monat für 80 Milliarden Euro Staats- und Unternehmensanleihen – bis mindestens März 2017. Draghi hat den Euro gerettet. Ohne ihn wäre es in Europa zu massiven wirtschaftlichen, sozialen und wahrscheinlich auch politischen Verwerfungen gekommen.

Bilder: Mahnmal auf EZB-Gelände erinnert an Judendeportationen Zur Fotostrecke

Der ehemalige Jesuitenschüler, der im nächsten Jahr 70 wird, hält Kurs, auch wenn seine Politik nicht wirklich greift. Das Schreckgespenst einer Deflation geht schließlich weiter um. Trotz der Niedrigzinsen will die Inflation einfach nicht anziehen. Günstige Energiekosten als Konsequenz der Kontroversen zwischen arabischen Förderländern halten sie im Zaum. Dennoch gibt Draghi, dem man eine gewisse Sturheit nachsagt, nicht klein bei. Über die Geldschwemme freuen sich Aktienanleger und Häuslebauer. Die Börsen laufen – viele fürchten, sie laufen heiß. Und die günstigen Kredite sorgen für Euphorie am Immobilienmarkt. Manch einer hat mittlerweile Angst vor einer Blase. Und die Sparer können wegen der Nullzinsen keine Renditen mehr erwirtschaften. Ähnlich geht es Versicherungen, sodass die Altersvorsorge der Deutschen in Gefahr gerät. Draghis Politik hat also gefährliche Nebenwirkungen.

Dennoch kann er schalten und walten. In den Hauptstädten freut man sich, können Staaten wie Deutschland sich doch wegen der negativen Zinsen entschulden. Das dürfte aber zu kurz greifen. Schließlich fällt der Druck weg, mit Strukturreformen für Wachstum zu sorgen. So könnte die Strategie des Euro-Retters mittel- bis langfristig durchaus fatale Folgen haben. Draghi sieht die Inflation spätestens Anfang 2019 auf der Zielmarke. Im Herbst des Jahres endet seine achtjährige Amtszeit. Erst dann wird sich zeigen, welchen Platz er in den Geschichtsbüchern einnehmen kann.