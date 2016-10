Familientragödie: Obduktion soll Hintergründe klären

Leiche nach Suizidversuch des Mannes entdeckt

Frankfurt - Einen Tag nach der Familientragödie in Frankfurt sind die Hintergründe des Todes einer 39-Jährigen weiterhin unklar. Aufschluss erhoffen die Ermittler von der für heute geplanten Obduktion der leblos aufgefundenen Mutter

Polizisten hatten am gestrigen Donnerstag die Leiche der 39-Jährigen entdeckt, als sie die Frau über die versuchte Selbsttötung ihres Mannes informieren wollten. Er war von einem Kaufhaus an der Frankfurter Hauptwache in die Tiefe gesprungen. Der Mann hatte mit lebensgefährlichen Verletzungen überlebt. Seinen Zustand bezeichnete ein Polizeisprecher heute als kritisch. Der 47-Jährige liege auf der Intensivstation einer Klinik und sei nicht vernehmungsfähig. Das Paar hat drei Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren. Sie sind in der Obhut des Jugendamts. Die Geschwister waren im Kindergarten, als Polizisten die Leiche der Mutter in der Wohnung der Familie fanden. Ob die Kinder zu Verwandten oder in eine Pflegefamilie kommen, ist noch offen. (dpa)

