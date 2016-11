Vom Flüchtling zum YouTube-Comedian

Firas Alshater macht Videos und hat Buch geschrieben

Firas Alshater liebt Berlin, fühlt sich wohl in Deutschland – und denkt immer an sein Heimatland Syrien.

Frankfurt - Auch nach drei Jahren kann die deutsche Bürokratie Firas Alshater noch gewaltig nerven. Bei Stichwörtern wie „Aufenthaltsgenehmigung“ und „Ausländerbehörde“ schießen seine Augenbrauen in die Höhe, die bis dahin fröhlich funkelnden braunen Augen weiten sich. Dabei ist der syrische Schauspieler, Filmemacher und Komödiant doch immerhin seit drei Jahren anerkannter Asylbewerber. Von Eva Krafczyk

Der 25-jährige Alshater kann eine beeindruckende Erfolgsgeschichte als Beispiel für gelungene Integration vorweisen und hat nicht nur ein Netzwerk von Freunden, sondern auch Fans und Follower auf sozialen Medien. „Zukar“ nennt Alshater seine Videoreihe auf YouTube. Manches davon ist einfach spielerisch-lustig. Anderes ist bittere Erfahrung, verpackt in den süßen Zuckerguss der komödiantischen Form, wenn etwa sächselnde Ausländerfeinde zwecks Vorurteilsabbau mal ein arabisches Baby streicheln sollen. Er will auf Humor setzen, nicht auf Hass.

Auch das Buch, das Alshater erst vor kurzem auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hat, schwankt zwischen aufgekratzter Lustigkeit, schwarzem Humor und Trauma und Traurigkeit, die der Aufenthalt in Foltergefängnissen und der Verlust von Heimat mit sich bringen. „Ich denke immer an Syrien, an mein Land“, sagt Alshater. „Es tut total weh, was dort los ist.“ Er versuche immer wieder, auch Demonstrationen zu organisieren oder auf seinem YouTube-Kanal über die Lage in Aleppo zu reden. Aber: „Eine einzelne Person kann leider nichts ändern.“

Dabei hat Alshater schon eine Menge bewirkt in den vergangenen Jahren. Etwa als er mit verbundenen Augen auf dem Berliner Alexanderplatz stand und Passanten aufforderte, ihn zu umarmen, wenn sie keine Angst vor dem fremden Araber hätten. Das Video dazu war der Anfang seiner YouTube-Karriere. Er erklärt in seinen Filmen und in seinem Buch den Deutschen, was viele syrische Flüchtlinge durchmachen mussten – und vielen Flüchtlingen, nicht nur aus Syrien, baut er mit seinen Integrationserfahrungen eine Brücke zur Ankunft in der deutschen Gesellschaft.

Ist er selbst angekommen in Deutschland, fühlt sich heimisch? „Ich kann nicht über ganz Deutschland reden, weil ich in Berlin lebe“, sagt Alshater und schwärmt: „Ich war noch nie verliebt in eine Stadt und ich bin verliebt in Berlin.“ In Deutschland fühle er sich wohl: „Das ist das Land, wo ich meine Freiheit habe. Wo ich meine Meinung sagen kann ohne Angst, dass jemand mich verhaftet.“

Mit dem deutschen Filmemacher Jan Heilig hat Alshater schon neue Pläne: „Wir planen eine ganze Videoreihe in arabischer Sprache, wo er arabischen Flüchtlingen Insidertipps gibt“, sagt Heilig. Ein Herzensanliegen sei den beiden das bereits fertig geschriebene deutsch-arabische Kinderbuch, für das sie noch einen Verlag suchen. Die zahlreichen Projekte sind auch ein Stück Ablenkung von der Situation in Syrien. „Ich muss ehrlich sagen, das erste Jahr war für mich total schwierig, auszuschalten“, meint Alshater zu den Nachrichten aus seiner Heimat. „Aber später habe ich dann gesagt, ich kann nichts ändern, ich bin allein, ich habe keine Armee.“

In Syrien wollte er eigentlich Schauspieler werden, dann dokumentierte er die Proteste gegen die Regierung in Damaskus. Comedy, das ist für Alshater auch eine Möglichkeit, wieder sein Leben zu gestalten: „Mein Leben muss weitergehen, sonst geht meine Zukunft nicht weiter“, sagt er. „Und ich will, dass ich irgendwann eine bessere Zukunft habe, egal ob hier oder in Syrien. Ich muss einfach weitermachen.“ (dpa)