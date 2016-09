Flughafen: 1,3 Kilo Kokain in Verstärker

Zöllner entdecken Drogenversteck

Frankfurt - Rauschgift-Fund am Frankfurter Flughafen: Zollbeamte haben in einem Paket 1,3 Kilogramm Kokain entdeckt.

Das Rauschgift war in einem Audioverstärker versteckt, wie das Hauptzollamt Frankfurt heute mitteilte. Der Schwarzmarktwert des Kokains beträgt nach Angaben einer Behördensprecherin knapp 50.000 Euro. Das Paket war per Kurier von Brasilien aus verschickt worden. Es war adressiert an einen Empfänger in Hong Kong. Die Fahnder hatten den Verstärker bereits Ende Juli aufgeschraubt, weil ein Drogen-Schnelltest an dem Gehäuse positiv verlaufen war. Beim Öffnen rieselte den Beamten das Kokain entgegen. (dpa)

