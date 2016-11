Fotograf stürzt 20 Meter in die Tiefe

Lebensgefährlich verletzt

Frankfurt - Ein 23-jähriger Fotograf stürzt vom Dach eines Gebäudes etwa 20 Meter bis ins Untergeschoss und wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall passiert laut Polizei gestern in der Ferdinand-Happ-Straße auf einer Baustelle. Gegen 15.50 Uhr entfernte der gebuchte Fotograf eine Abdeckung von einem Schacht. Aus bislang unbekannter Ursache fiel der Mann in diesen 20 Meter tiefen Schacht hinein. Der 23-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Mann wurde auf der Baustelle erstversorgt und kam dann sofort ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (dr)

