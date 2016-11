Frankfurter ist Koch des Jahres

Restaurantführer „Gault&Millau" kürt beste Küchenchefs

Bergisch-Gladbach/Frankfurt - Küchenchef Andreas Krolik vom Frankfurter Restaurant „Lafleur" ist Koch des Jahres. Der Restaurantführer „Gault&Millau" hat ihn in Bergisch-Gladbach gekürt. Kroliks Spezialität: Gemüse.

Küchenchef Andreas Krolik vom Frankfurter Restaurant „Lafleur" ist vom Restaurantführer „Gault&Millau" zum Koch des Jahres gekürt worden. „Er bietet jedem Gast das Optimum an Geschmack und profiliert sich dabei nicht nur als feinfühliger Aromenjongleur, sondern auch als einer der besten Gemüseköche Deutschlands", hieß es heute zur Begründung. Der 42-jährige Krolik erreichte in der Bewertung der Restaurantkritiker von „Gault&Millau" 18 von 20 möglichen Punkten. 2015 war die prestigeträchtige Auszeichnung an den Leipziger Küchenchef Peter Maria Schnurr gegangen.

In der Spitzengruppe der deutschen Köche gibt es im „Gault&Millau" 2017 keine Veränderungen. Fünf Küchenchefs werden wie im Vorjahr mit 19,5 Punkten bewertet: Christian Jürgens von der „Überfahrt" am Tegernsee, Klaus Erfort vom „GästeHaus" in Saarbrücken, Harald Wohlfahrt von der „Schwarzwaldstube" in Baiersbronn, Joachim Wissler vom „Vendôme" in Bergisch Gladbach sowie Helmut Thieltges vom „Waldhotel Sonnora" in Dreis in der Eifel.

Krolik teilt sich den Spitzenplatz in Hessen mit Christian Eckhardt von der „Villa Rothschild" in Königstein im Taunus, der ebenfalls mit 18 Punkten bewertet wird. Es folgen sechs Restaurants mit jeweils 17 Punkten. Insgesamt hatten die Kritiker in diesem Jahr 69 Restaurants in Hessen besucht und bewertet. Der „Gault&Millau" urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von 0 bis 20 Punkten. Er wurde 1969 von den beiden Journalisten Henri Gault und Christian Millau gegründet, 1983 erschien erstmals eine deutsche Ausgabe. (dpa)