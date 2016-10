Frau gibt zu, Partner gequält zu haben

Teilgeständnis vor Frankfurter Landgericht

Frankfurt - Im Prozess vor dem Frankfurter Landgericht legte eine 49-Jährige aus Eschborn heute ein Teilgeständnis ab. Ihr wird vorgeworfen, ihren gehandicapten Mann mit einem Messer gestochen und mit Farbe besprüht zu haben. Die Frau verteidigte sich mit Misshandlungs-Vorwürfen.

Mit einem Teilgeständnis der Angeklagten hat heute in Frankfurt der Prozess um einen Mordversuch an ihrem Lebensgefährten begonnen. Vor dem Landgericht räumte die 49-Jährige ein, ihren Partner nach heftigem verbalen Streit zunächst im Juni vergangenen Jahres mit einem Messer 1,5 Zentimeter tief in den Hals gestochen zu haben. Ende Dezember kam es zum zweiten, viel schwereren Übergriff: Der nach einem Schlaganfall offenbar gehandicapte Mann kam mit etlichen Stichverletzungen am Körper sowie Verbrennungen ins Krankenhaus und konnte nur mit einer Not-OP gerettet werden. Neben dem Messer kam bei der Auseinandersetzung in der Wohnung in Eschborn auch eine Farbsprühdose zum Einsatz. Deren Inhalt wurde von der Frau laut Anklage entzündet und gegen das Opfer gesprüht. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft vom Mordmerkmal der besonderen Grausamkeit aus.

Während in der Anklageschrift von einem „Martyrium“ die Rede ist, das der Mann durchlitten habe, schilderte die Angeklagte am ersten Verhandlungstag, wie sie von dem Lebensgefährten über einen längeren Zeitpunkt immer wieder beleidigt und misshandelt worden sei. Auch jeweils vor den angeklagten Taten sei er gewalttätig geworden und habe sie mit einem Bügeleisen bedroht. Bei der Tat im Dezember habe sie die Beherrschung verloren und zum Messer gegriffen: "Ich wollte ihn umbringen". Mit der Farbdose aber habe sie lediglich die Worte "Du Sau" auf seinen Körper sprühen wollen. Beim Anzünden einer Zigarette aber habe sich die Farbe entzündet und es sei zu einem Zimmerbrand gekommen. (dpa)

