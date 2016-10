Italo-Ikone Zucchero rockt fulminant die Frankfurter Festhalle

König Zauselbart

+ © dpa Adelmo Fornaciari alias Zucchero gilt zu Recht als Vater des italienischen Blues. © dpa

Frankfurt - Der Steampunk-Zylinder sitzt, die Pasta-Plauze steckt unter einer Lederweste und sein Vertrauen in den Sound des Mississippi-Deltas scheint stärker denn je. Von Peter H. Müller

Weltstar Adelmo Fornaciari alias Zucchero kapert mit seinem neuen Album „Black Cat“ die Festhalle – und präsentiert einen furiosen Mix aus Blues, Rock, Gospel und Italo-Pop. Ein Triumphzug in drei Kapiteln, knappe drei Stunden lang, mit Joe-Cocker-Gestus und formidabler Allstar-Band. Sind wir ehrlich: Wie ein Klischee-Superstar kommt er nun wirklich nicht daher, der alte Zauselbart. Und wäre nicht diese unverwechselbare Reibeisen-Stimme, die schon bei „Partigiano Reggiano“ durch Mark und Bein fährt, könnte man ihn durchaus mit einem seiner Roadies verwechseln. Allerdings ist der angestammte Platz des knorrigen Bauernsohnes aus der Toskana standesgemäß inmitten eines Vaudeville-Bühnen-Durcheinanders, das wohl selbst für den morbidesten Voodoo-Zauber geeignet wäre.

Ein quietschbunt illuminiertes Riesen-Herz, darüber ein Kreuz, daneben ein XL-Mikro aus der Motown-Mottenkiste – darunter ein texanischer Öl-Förderturm, auf dessen Mittelplattform die kubanischen Drei der Bläser-Abteilung grüßen; auf der gegenüberliegenden Seite eine angeranzte Destillerie-Werbetafel mit dem „Black Cat“-Signet (der Slang-Ausdruck für schwarze Musiker) und alles umrahmt von moosbedecktem Grau-Grünzeugs, das als Girlanden von den Zypressen in Louisianas Sümpfen hängt.

Man muss diese Freakshow-Kulisse eigentlich gesehen haben, um zu begreifen, welches Spektakel der 61-Jährige in 150 Minuten – nach seinen messerscharfen Eröffnungs-Statements „13 Buone Ragioni“ und „Ti Voglio Sposare“ – abfeiern wird. Insgesamt zwölf Top-Musiker(innen) aus USA, Kuba und Italien sekundieren ihm dabei so energiegeladen, als stünden sie noch in der Arena di Verona, wo die grandiose Combo (mit der 77-jährigen Hammondorgel-Legende Brian Auger, Prince-Schlagzeug-Queen und gewichtigen Background-Stimme Tonya Boyd-Cannon) gerade elf (!) Gigs en suite gespielt hat.

Nun also Festhalle, das in Übersee eingespielte Album „Black Cat“ mal eben komplett im ersten Akt durchgeorgelt und danach zwei, nennen wir sie „Best of“-Kapitel, in denen sich von „Baila“ über „Il Volvo“ und „Chocabeck“ bis zu „Miserere“ (Pavarotti als Video-Duettpartner), „Diamante“ und „Diavolo In Me“ eine Art Zucchero-Manifest formt. Cocker-Gesten und Luftgitarre-Akrobatik dürfen natürlich nicht fehlen. Genau wie die Zugabe „Senza Una Donna“, Signore Fornaciaris persönliche Trennungs-Hymne, die einfach ein Muss ist, wenn der Hut-Fetischist zum Mikro greift.

Unaufgeregt, geerdet, authentisch wirkt das jedes Mal. Nur: So fulminant hat man den italienischen Ausnahmerocker lange nicht gehört –und Überzuckerung geht in seinem Fall eh nicht. „In Blues We Trust“, schon eher. Am Ende: Riesenjubel, recht so.