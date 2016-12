Kunst im Parkhaus? Das WK-16 in Frankfurt macht’s vor

Ungewöhnlicher Ort

+ © Menzel Ausschnitt aus einer Island-Fotografie von Holger Menzel. Er stellt aktuell im WK-16 aus. © Menzel

Frankfurt - Parkhäuser sind Durchgangsorte. Länger als ein paar Minuten verweilt dort beinahe niemand. In Frankfurt, nicht weit vom Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen entfernt, lässt es sich in einem aber länger aushalten. Das WK-16 ist eine Galerie mit Bar und öffnet zwei Mal in der Woche. Von Jasmin Schülke

Betreiber Eric Kerschbaumer ist studierter Maschinenbauer, hat ein Unternehmen in Dreieich und ist kunstinteressiert. Über die Gründung einer Galerie hatte er jedoch lange nicht nachgedacht. Dann führte ihn sein Weg an einem leer stehenden Laden an der Walter-Kolb-Straße vorbei. „Eines Nachts bin ich aufgewacht und hatte die Idee, in diesem Raum eine Galerie mit Bar zu machen.“ Menschen sollten sich dort treffen, über Kunst sprechen und DJs Musik machen – das war seine Vorstellung. Der Maschinenbauer ging seinen Traum pragmatisch an, nahm Kontakt zur Vermieterin, der Stadt Frankfurt, auf und bekam prompt einen Vertrag. Ein befreundeter Architekt konzipierte die Einrichtung für den 70 Quadratmeter großen Raum. Nun fehlte noch die Kunst. Kerschbaumer fragte zwei befreundete Fotografen, ob sie ihre Werke ausstellen wollen. Dann ging alles ganz schnell. Hochschulabsolventen klopften an und fragten, ob sie ihre Kunst präsentieren dürften, auch andere wurden auf den Raum aufmerksam.

Wichtig sei ihm, Leuten eine Plattform zu geben, die nicht schon an drei Orten in Frankfurt ausgestellt haben. „Es gibt da so einen Wanderzirkus“, sagt Kerschbaumer. Er möchte offen bleiben und entscheidet meist nach dem Bauchgefühl. So wie bei Georg Joachim Schmitt. Er war als Besucher im WK-16 und hat sich Kerschbaumer vorgestellt. Schmitt hatte in einer Auffahrt in einem Wiesbadener Parkhaus Fotos von einer längst abgerissenen Einkaufspassage gesehen: eine unsichtbare Parkhaus-Galerie. Schmitt fotografierte die Fotos und zeigte sie im November des vergangenen Jahres in Kerschbaumers Galerie. Parkhaus-Kunst im Parkhaus-Kunstraum. Aktuell zeigt Holger Menzel in seiner Ausstellung „Traces“ Landschaften, die er in Norwegen und Island fotografiert hat. Die Aufnahmen spielen mit dem Verhältnis von beeindruckender Natur und den Spuren von menschlicher Zivilisation.

Alle im WK-16 gezeigten Werke stehen zum Verkauf. Kerschbaumer macht allerdings keine Galerieverträge. Die Künstler, die überwiegend aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, zahlen eine Provision. „Ich bin froh, wenn das hier auf Null ausgeht.“ Für 2017 ist das WK-16 fast ausgebucht. Auch wenn er sich nun einige Nächte um die Ohren schlagen muss, fühlt sich Eric Kerschbaumer in seinem zweiten Beruf pudelwohl: „Es ist wie ein Parallelleben.“

WK-16, Walter-Kolb-Straße 16, Frankfurt, Do. und Sa. ab 19 Uhr, parkhaus-wk-16.de