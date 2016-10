Dua Lipa im Gibson: Sympathisch und sexy

Schon mal vorhören

Frankfurt - „Es ist schwierig, sich irgendwo einzupassen. Also kannst du auch ganz deinem Bauchgefühl vertrauen“, sagt Dua Lipa, zarte 21 Jahre alt – und nennt ihre Musik im ausverkauften Gibson in Frankfurt einfach mal „Dark Pop“. „Aber mit HipHop-Einflüssen“, fügt sie schnell hinzu. Von Detlef Kinsler

+ Dua Lipa im Gibson © KInsler Lipa hat schon immer ihren Kopf durchgesetzt. Als die Eltern zurück in den Kosovo gingen, hielt es sie nicht lange in Pristina aus. Sie wollte ihr Glück in London versuchen, wo sie 1995 geboren wurde. Also ging sie mit 15 allein zurück auf die Insel, modelte, coverte R&B-Hits und stellte erste eigene Songs ins Netz. Zum Jahreswechsel erschien sie prompt auf der renommierten BBC-Liste „Sound of 2016“ als vielversprechende Newcomerin. Zur Überraschung vieler tourt sie jetzt schon lange vor Veröffentlichung ihres Debütalbums, für Februar 2017 angekündigt, auch durch Deutschland. Gegen alle Branchengesetzmäßigkeiten.

In knapp 50 Minuten (plus Zugabe) präsentiert Lipa ihren musikalischen Zwitter auf der Gibson-Bühne. Sie könnte ihr Set auch unspektakulär und ökonomisch mit DJ umsetzen, bringt aber eine Liveband in traditioneller Besetzung mit. Doch Gitarrist und Bassist beherrschen auch Keyboard und Computer, selbst die Saiteninstrumente klingen oft synthetisch. Zum Glück verzichtet die mit Schönheit gesegnete Sängerin aufs Rappen, setzt auf die Sinnlichkeit ihrer schönen Alt-Stimme. Diese entfaltet am besten ihre Wirkung, wenn all das tiefe Wummern und die treibenden Sequencer-Beats einmal Pause habe. Allein zur Gitarre klingt Dua Lipas Musik fast wie klassischer Blues. Und wer sagt, dass Dancefloor-Kompatibles nicht wirklich Seele haben kann?

Sympathisch und sexy erreicht der Nachwuchs schon jetzt souverän sein Publikum und entpuppt sich als echter Profi, der mit seinen Fans singt, sie zum Tanzen auf die Bühne holt und sich ehrlich freut, dass ihre Botschaften wie „Hotter Than Hell“ und „Blow Your Mind“ so gut ankommen.