Lkw kracht in Stauende: Unfall auf der A3 mit Vollsperrung

Im Berufsverkehr

Frankfurt/Offenbach - Autofahrer auf der A3 müssen wieder Geduld beweisen: Nach einem Unfall zwischen Frankfurt-Süd und dem Offenbacher Kreuz wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

Ein Lastwagen ist auf der A3 bei Frankfurt-Süd auf ein Stauende gefahren und hat für eine zwischenzeitliche Vollsperrung Richtung Würzburg gesorgt. Dabei seien am Montagmorgen eine Person schwer sowie bis zu sechs leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt. Fünf Autos wurden demnach bei dem Unfall beschädigt. Die Vollsperrung sei mittlerweile aufgehoben, einige Spuren seien wegen der Aufräumarbeiten aber noch gesperrt. Warum der Lkw in das Stauende krachte, war noch unklar. (dpa)

