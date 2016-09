Sechseinhalb Jahre Haft für Vergewaltigung und Messerangriff

Urteil gegen Ex-Lebensgefährte gefällt

Frankfurt - Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin drei Mal vergewaltigt und darüber hinaus bei einem Messerangriff schwer verletzt hat, ist ein 26 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die schwerste der Taten ereignete sich im vergangenen November.

In der Wohnung der Frau in Frankfurt-Sossenheim wollte der Mann mit dem Messerangriff die Fortsetzung der Beziehung erzwingen. Die Frau konnte sich blutüberströmt zu Nachbarn retten. Gleichwohl ging die Strafkammer nicht von einem Tötungsdelikt aus, weil der Mann von sich aus die Stiche auf die Frau beendete, nachdem er das Blut gesehen hatte. Während das Opfer vom Gericht als "absolut glaubwürdig" angesehen wurde, hatte der Angeklagte in dem mehrere Wochen dauernden Prozess lediglich Angaben zu seinem Lebenslauf gemacht, ansonsten aber geschwiegen. Im Strafmaß blieb das Gericht etwas hinter dem Vertreter der Staatsanwaltschaft zurück, der siebeneinhalb Jahre Haft beantragt hatte. (dpa)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa