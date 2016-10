Mann springt von Kaufhaus auf der Zeil

Schwer verletzt in Krankenhaus

Frankfurt - Heute Vormittag sprang ein 47-jähriger von einem Kaufhaus an der Hauptwache in Frankfurt. Der Mann landete verletzt auf einem Vordach des Gebäudes und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Heute Vormittag gegen 11 Uhr ereignete sich der laut Polizei versuchte Suizid: Der Mann sprang von einem Kaufhaus an der Frankfurter Hauptwache in die Tiefe. Als die Polizei und die Rettungskräfte eintrafen, lag der 47-Jährige schwer verletzt auf einem Vordach des Gebäudes. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus und wird dort intensivmedizinisch betreut. Als die Beamten die Ehefrau des Schwerverletzten in der gemeinsamen Wohnung benachrichtigen wollten, fanden sie die Frau leblos auf. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (jrd)