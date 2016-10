Streit unter Nachbarn eskaliert im Treppenhaus

Messerangriff

Frankfurt - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert gestern gesten 12.15 Uhr in der Schwalbacher Straße, als einer der Nachbarn zum Messer greift. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Was zunächst ein verbaler Streit im Hausflur war, gipfelte laut Polizei in einem Angriff mit einem Küchenmesser. Ein 45-jährige Mann griff zum Messer und verletzte sein 59-jähriges Opfer an der Hand, als dieser die Attacke abwehrte. Danach flüchtete der Angreifer zurück in seine Wohnung. Die Polizei rückte sofort mit Spezialkräften an und nahm den Täter fest. Dabei war auch ein Diensthund im Einsatz. Der Mann wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Die beiden Kontrahenten wurden ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (dr)

In Gewaltkonflikten richtig verhalten Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa