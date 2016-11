Messerattacke im Bahnhofsviertel: Duo sticht Mann nieder

Hintergründe der Bluttat unklar

Frankfurt - Ein Mann ist im Bahnhofsviertel in der Niddastraße mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Wenige Stunden nach der Tat am heutigen Donnerstagnachmittag habe der Verletzte sich nicht mehr in Lebensgefahr befunden, teilte die Polizei mit. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten fliehen. Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei zunächst unklar. Die Attacke habe sich vor einem Raum ereignet, in dem Drogensüchtige Heroin spritzen können, sagte ein Polizeisprecher. Im und rund um den Hauptbahnhof verkaufen Dealer zahlreiche Drogen.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter, die beide etwa 20 bis 25 Jahre alt sind. Einer der Männer hat kurze schwarze Haare, zur Tazeit war er bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze, einer blauen Jeanshose und hellen Schuhe. Sein Komplize ist dunkelhaarig, er trug eine türkis-grüne Basecap mit Nike-Logo, eine dunkle Jacke, eine dunkle Sporthose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe der Marke Nike mit weißem Logo; außerdem führte eine Bauchtasche mit sich. (dpa/nb)

