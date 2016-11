Möglicher Salafist arbeitete im Frachtbereich des Flughafens

Rund zwei Jahre lang

Hannover/Frankfurt - Ein mutmaßlicher Salafist hat rund zwei Jahre lang im sicherheitsrelevanten Luftfrachtbereich des Frankfurter Flughafens gearbeitet.

Nach einem Hinweis des Niedersächsischen Verfassungsschutzes auf eine islamistische Radikalisierung mit dem Befürworten von Anschlägen verlor der Mann seinen Job, weil ihm die Zuverlässigkeitsbescheinigung entzogen wurde. Dagegen klagt er am Verwaltungsgericht in Hannover, wie ein Gerichtssprecher heute mitteilte. Weil der inzwischen in Hessen lebende Mann beim Erteilen der Zuverlässigkeitsbescheinigung 2012 in Niedersachsen wohnte, sind weiterhin niedersächsische Behörden und das Gericht in Hannover zuständig. Es verhandelt den Fall am Donnerstag (Az. 5 A 3866/16). Der Verfassungsschutz hatte der Luftsicherheitsbehörde im Juni 2016 mitgeteilt, er sei im Hinblick auf den am Flughafen beschäftigten Mann beunruhigt. Dieser äußere sich immer radikaler in Bezug auf religiöse Fragen und es lägen Anhaltspunkte einer salafistischen Orientierung des Klägers vor und dafür, dass er die Begehung von Anschlägen befürworte.

Ein Eilverfahren des Mannes, der vorgibt, gläubiger Muslim aber nicht radikal zu sein, blieb ohne Erfolg. Er hatte zwei eidesstattliche Versicherungen eines Kollegen und eines Freundes vorgelegt, die eine Radikalisierung bei ihm nicht festgestellt haben wollen. Schon 2014 war am Flughafen Düsseldorf einem radikalen Islamisten gekündigt worden, der in der besonders geschützten Gepäckabfertigung gearbeitet hatte. Auch an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld soll bis 2015 ein in der Salafistenszene verankerter Mann gearbeitet haben, dem schließlich der Sicherheitsausweis entzogen wurde. (dpa)

Terrorgruppe in Syrien: Das will der Islamische Staat Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa