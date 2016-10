Nele Neuhaus stellt neuen Taunus-Krimi „Im Wald“ vor

Blick in den Abgrund

+ © Gaby Gerster Tatort Wald: Auf einem Campingplatz in der Nähe von Ruppertshain wird eine Leiche gefunden. Auf der Buchmesse spricht Krimiautorin Nele Neuhaus über den neuen Fall der Ermittler Bodenstein und Kirchhoff. © Gaby Gerster

Frankfurt - Druckfrisch: Nele Neuhaus spricht mit unserer Zeitung auf der Buchmesse über ihren neuen Kriminalroman „Im Wald“. Von Sonja Thelen

„Manchmal habe ich das Gefühl, daneben zu stehen und zu denken, das bin nicht ich, der das alles passiert.“ Nele Neuhaus strahlt, als sie das sagt. Von ihrem Erfolg hat sie noch vor sieben Jahren nicht zu träumen gewagt. Damals musste sie ihre Bücher noch als Book-on-Demand veröffentlichen. Heute ist sie extrem erfolgreich. Erst vor einer Woche ist ihr aktueller Krimi „Im Wald“, erschienen, und er steht bereits auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste. Es ist bereits der achte Band mit den Ermittlern Bodenstein und Kirchhoff. „Gestern hatte ich eine gemeinsame Lesung mit Donna Leon. Auf einmal treffe ich die Crème de la Crème der Krimiautoren. Das hätte ich nie erwartet und bin dafür so dankbar“, sprudelt es aus ihr heraus, kaum dass man sich inmitten des Buchmessetrubels in einer Ecke zum Interview hingesetzt hat.

Trotz des immensen Erfolgs ihrer Taunus-Krimis wirkt die 49-Jährige nicht abgehoben: „Ich bin immer noch die Nele Neuhaus von früher. Das liegt auch sicherlich daran, dass ich schon über 40 war, als ich den Durchbruch hatte, und mit beiden Füßen auf dem Boden stand.“ Zu ihrer Arbeit gehört auch Disziplin: Rückt ein Erscheinungstermin näher, sitzt sie von morgens bis abends am Schreibtisch.

In ihrem aktuellen Krimi kehrt Nele Neuhaus zu ihren Anfängen zurück. „Ich wollte weg von der großen Bühne mit Sniper oder Windkraftanlagen und wieder in die Abgründe menschlichen Handelns blicken“, erklärt die Autorin: „Mich hat vor allem die Frage fasziniert, wie Menschen über 40 Jahre mit einer Lüge leben können.“ Selbstverständlich stehe dabei wieder der Taunus, genauer gesagt der Kelkheimer Ortsteil Ruppertshain im Fokus, der Neuhaus bestens vertraut ist.

Dort geht auf einem Campingplatz im Wald ein Wohnwagen in Flammen auf, eine Leiche wird geborgen. Oliver von Bodenstein und Pia Sander vom K11 in Hofheim ermitteln. Kurz darauf wird eine todkranke alte Frau ermordet, die Bodenstein seit seiner Kindheit kannte. Die Ermittlungen führen in den Sommer 1972, als Bodensteins bester Freund Artur spurlos verschwand.

Wenngleich Nele Neuhaus eine fleißige Autorin ist, die zudem Jugend- und Pferderomane verfasst, findet sie noch die Zeit für bürgerschaftliches Engagement. So unterstützt sie das Frankfurter Mädchenhaus und hat eine Stiftung gegründet, um die Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern: „Ich bin in einer katholischen Familie eines früheren Landrats aufgewachsen. Da wurde mir vermittelt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, etwas für die Gesellschaft zu tun.“