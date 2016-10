Offenbacher hantiert mit Softair-Pistole im Frankfurter Hauptbahnhof

Echter Waffe zum Verwechseln ähnlich

+ © Polizei Frankfurt Einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich: Die aufgefundene Softairpistole. © Polizei Frankfurt

Frankfurt - Ein 23-Jähriger aus Offenbach fuchtelt im Frankfurter Hauptbahnhof mit einer echt aussehenden Softair-Pistole herum und ängstigt Passanten. Immer häufiger kommt es wegen solcher Waffen zu Polizeieinsätzen.

Der 23-jährige Mann aus Offenbach soll gestern gegen 17 Uhr in der Haupthalle des Frankfurter Hauptbahnhofes mit einer Softair-Pistole offen herumhantiert haben. Reisende beobachteten laut Angaben der Polizei mit wachsender Verunsicherung den jungen Mann mit der sogenannten Anscheinswaffe, die einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sah. Zeugen machten eine in der Nähe befindliche Streife der Frankfurter Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten begaben sich umgehend in die Bahnhofshalle und forderten weitere Streifen zur Unterstützung an.

Als die Beamten sich dem Mann näherten, war zunächst keine Pistole zu sehen, denn er versteckte diese kurz zuvor in einem Stoffbeutel. Kurz darauf stellten die Polizisten die Pistole allerdings sicher. Der Eigentümer wurde zur nahegelegenen Dienststelle gebracht. Nachdem gegen ihn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde, durfte er die Wache wieder verlassen. Die Polizei warnt, dass das Spiel mit den zum Teil sehr gut nachgemachten Anscheinswaffen lebensgefährlich sein kann, da Polizeibeamte immer mit der Echtheit der Schusswaffe rechnen müssten und so auch ihre Dienstwaffen zum Einsatz bringen könnten. Zuletzt hatte ein 24-Jähriger in Frankfurt mit einer Softair-Waffe einen Terror-Angriff vorgetäuscht. Erst vergangene Woche hatten ebenfalls in Frankfurt Kinder, die mit Anscheinswaffen spielten, einen Polizeieinsatz ausgelöst. (jrd)