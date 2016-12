Parkgebühren in Frankfurt: Bald fünf Euro die Stunde?

Experte für höhere Gebühren

+ © dpa © dpa

Frankfurt - Ein vorweihnachtlicher Einkaufsbummel ist für Autofahrer in der Frankfurter Innenstadt besonders teuer. Drei Euro pro Stunde kostet in der Main-Metropole das Parken am Straßenrand - teurer ist es nirgends in Hessen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Nach Ansicht des Sprechers des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hessen, Daniel Sidiani, könnte die Stadt sogar noch mehr verlangen: "Die aktuellen Parkgebühren decken die durch den Privatverkehr verursachten Schäden nicht ab. In Frankfurt könnte man durchaus fünf Euro pro Stunde fordern." ADAC-Experte Wolfgang Herda hält entgegen, dass man in München schon teilweise fünf Euro verlange, der umweltschädigende Verkehr sich aber nicht verringert habe: "Aus ökologischen Gründen macht das keinen Sinn, eher findet eine Selektion statt. Nur noch die Reichen parken dann ganz zentral. Die anderen weichen auf private Parkhäuser aus." (dpa)