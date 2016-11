Polizei entdeckt Grillhähnchen im Reisekoffer

Groß angelegte Kontrolle von Reisebussen

Frankfurt - Bei einer groß angelegten Kontrolle von Reisebussen am Frankfurter Hauptbahnhof hat die Polizei in einem Koffer mehrere Grillhähnchen gefunden.

Ein am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichtes Röntgenbild zeigt die Tiere fest verschnürt neben anderen Reiseutensilien (siehe unten). "Weder die Polizei noch der Zoll hatten irgendwelche Beanstandungen", sagte ein Sprecher der Behörde - der Besitzer des Koffers habe daher unbehelligt mit seinem ungewöhnlichen Proviant weiterreisen dürfen. Die Polizei hatte am Sonntag in einer groß angelegten Aktion internationale Reisebusse kontrolliert. Weil es am Hauptbahnhof zu wenig Platz gibt, wurden die Fahrzeuge mit den Reisenden zu einem großen Parkplatz nahe der Messe gebracht. Wie viele Busse insgesamt unter die Lupe genommen wurden, war zunächst unklar. (dpa)

Da hätte auch Ginger ihre Freude dran gehabt: Grillhähnchen im Koffer #KOM pic.twitter.com/nzC4RQ2l3w — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 13. November 2016

Die irrsten wahren Geschichten der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa