Zwei Frauen nach Messerstecherei in Hauptwache gesucht

Kriminalpolizei ermittelt

Frankfurt - Nach einer Messerstecherei an der Frankfurter Hauptwache sucht die Polizei dringend nach zwei Zeuginnen. Dazu haben die Beamten nun ein Foto der Frauen veröffentlicht.

Die Messerstecherei passierte bereits am 29. Oktober. Nun sucht die Polizei dringend zwei möglicherweise wichtige Zeuginnen. Nach einem Streit kam es am besagtem Samstag gegen 17.40 Uhr in der C- und B-Ebene der Hauptwache zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Die zwei Damen, aber auch weitere Zeugen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 in Verbindung zu setzen.



Nach der Messerstecherei wurden bereits ein 43 Jahre alter Mann und sein 15-Jähriger Sohn festgenommen. Insgesamt gehen die Ermittler von vier mutmaßlichen Tätern aus. (dr)