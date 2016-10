Polizei schnappt „Dildo-Dieb“ am Hauptbahnhof

35-Jähriger ein Mehrfachtäter

+ © Symbolbild: dpa © Symbolbild: dpa

Frankfurt - Am Frankfurter Hauptbahnhof haben Zivilfahnder einen Dieb geschnappt: Der 35-Jähriger hatte es auf ganz besondere Beute abgesehen.

Zivilfahnder der Polizei haben am Dienstag gegen 16 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof einen 35-jährigen Frankfurter festgenommen, der mit einem gestohlenen, originalverpackten Dildo in der Einkaufspassage erwischt wurde. Der Mann war bereits am gleichen Tag gegen 9 Uhr von den Zivilbeamten am Hauptbahnhof festgenommen worden, als er aus einem Lieferwagen einer Baufirma einen hochwertigen Akkuschrauber entwendet hatte. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde er nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens wegen des ersten Diebstahls wieder auf freien Fuß gesetzt.

Als die Beamten den Mann dann am Nachmittag wieder in der Einkaufspassage antrafen und er den neuwertigen Vibrator unter seiner Jacke versteckte, war den Fahndern schnell klar, dass er erneut gestohlen hatte. Nach mehreren widersprüchlichen Angaben zur Herkunft des Sexspielzeuges stellten die Beamten es sicher und leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren ein. (dani)

Die besten und die schlechtesten Liebhaber Zur Fotostrecke