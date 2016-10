Preise für Eigentumswohnungen steigen enorm

Etwa 3200 Euro pro Quadratmeter

Frankfurt - Die Preise für Eigentumswohnungen in Frankfurt sind dieses Jahr weit überdurchschnittlich gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr liegen sie bei fast 19 Prozent mehr.

Die Preise für Eigentumswohnungen in Frankfurt hätten sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 19 Prozent verteuert, berichtete der Immobilienverband IVD heute in Frankfurt von seinem aktuellen Preisspiegel. Deutschlandweit stieg der Preis um rund sechs Prozent. Trotz reger Bautätigkeit in der Bankenmetropole herrsche immer noch Mangel, so der IVD. Die Gründe dafür sieht der Verband im Bevölkerungszuwachs und steigenden Einkommen. Zudem sei Jahre lang zu wenig gebaut worden.

Für eine Neubauwohnung mittleren Standards müssen Käufer in Frankfurt etwa 3200 Euro pro Quadratmeter zahlen, ältere Wohnungen sind für ungefähr 2200 Euro pro Quadratmeter zu haben. Die Preise für Baugrundstücke in den „normalen Wohnlagen Frankfurts“ haben sich laut IVD dagegen nicht verändert. Der Quadratmeter kostet nach wie vor im Durchschnitt 450 Euro. (dpa)

