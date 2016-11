Prozess: IS-Propaganda auf Twitter

33-Jähriger soll für Terrormiliz geworben haben

Frankfurt - Ein 33-Jähriger soll beim Kurznachrichtendienst Twitter Werbung für die Terrormiliz IS gemacht haben. Heute beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Frankfurter Landgericht.

Propaganda für den IS beim Kurznachrichtendienst Twitter: Das wird dem 33 Jahre alten Mann von heute an vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll er über einen Zeitraum von rund zwei Monaten Mitte vergangenen Jahres Werbung für die Terrormiliz betrieben haben. In diesem Zusammenhang war auf Twitter auch ein Bild der verbotenen IS-Flagge zu sehen. Die Anklage geht von Verstößen gegen das Vereinsgesetz aus. Die Staatsschutzkammer hat vorerst drei Verhandlungstage für den Prozess terminiert.

Es ist nicht die einzige aktuelle Verhandlung im Zusammenhang mit der Terrormiliz in Frankfurt: Erst am Dienstag wurde ebenfalls vor dem Landgericht der Prozess gegen einen 33-jährigen mutmaßlichen Syrien-Kämpfer eröffnet worden, der am syrischen Bürgerkrieg teilgenommen und Spenden für den IS gesammelt haben soll. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ist indes ein 30-Jähriger wegen Mitgliedschaft beim IS und Kriegsverbrechen in Syrien angeklagt.

(dpa)

