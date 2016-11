Prozess um tödliche Disco-Schlägerei beginnt

Einer der Angeklagten wohl "Osmanen"-Mitglied

Frankfurt - Ab 9. Dezember verhandelt das Landgericht den Fall zu einer schweren Schlägerei im Frankfurter Gibson-Club, bei der ein Mensch ums Leben kam. Drei Männer sind angeklagt, einer von ihnen soll Mitglied der rockerähnlichen Gruppe "Die Osmanen" sein.

Nach einer schweren Schlägerei in der Frankfurter Diskothek Gibson, bei der ein Mensch ums Leben kam, verhandelt das Landgericht Frankfurt vom 9. Dezember an gegen drei Männer wegen Körperverletzung. Bei einem der Angeklagten handelt es sich um ein mutmaßliches Mitglied der rockerähnlichen Gruppe "Die Osmanen". Ob der Vorfall im Mai vergangenen Jahres in der Diskothek "Gibson" etwas mit der Vereinigung zu tun hatte, konnte heute von Gerichtsseite nicht bestätigt werden. Zuvor hatte die Verlagsgruppe Rhein-Main darüber berichtet.

Lesen Sie mehr zum Fall: Polizei schnappt weitere Verdächtige Zwei Männer in U-Haft Club-Besucher starb nach Tritten und Schlägen Ehemaliger Eintracht-Profi Valdez mit hoher Geldstrafe Bei der aus ungeklärtem Anlass ausgebrochenen Schlägerei wurde ein 41 Jahre alter Besucher getötet. Der entscheidende Schlag ging laut Anklage auf das Konto eines 39 Jahre alten Mitangeklagten. Er hat sich deshalb auch wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor der Schwurgerichtskammer zu verantworten. Das mutmaßliche "Osmanen"-Mitglied ist 30 Jahre alt, der dritte Angeklagte 26 Jahre.

Gegen alle drei Männer war zunächst wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt worden. Später stellte sich jedoch heraus, dass es an einem Tötungsvorsatz fehlte. Die Haftbefehle wurden außer Vollzug gesetzt. Für den Prozess hat das Landgericht zunächst neun Verhandlungstage bis Februar kommenden Jahres festgelegt. Möglicherweise wird der Prozess aber auch noch länger dauern. (dpa)

