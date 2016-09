Rechtsradikale Gesänge im Netz: Bewährungsstrafe

Volksverhetzung und Verbreitung extremistischer Propaganda

Frankfurt - Nach der Veröffentlichung von verbotenen rechtsradikalen Gesängen auf seinem Internet-Account hat das Landgericht Frankfurt einen Mann zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Die für politisch motivierte Straftaten in Hessen zuständige Staatsschutzkammer verurteilte den geständigen 33-Jährigen aus Willingen (Nordhessen) heute wegen Volksverhetzung und Verbreitung extremistischer Propaganda. Das Gericht hielt sich im Strafmaß an den Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Mann hielt zwischen Juni 2014 und Februar 2015 mehrere rechtsradikale Lieder auf seiner Internet-Seite eines sozialen Netzwerks bereit. Darüber hinaus war auf dem Account auch ein Bild Adolf Hitlers zu sehen. Der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe sich zwischenzeitlich aus den rechtsradikalen Kreisen gelöst. Die Richter hörten sich in der Verhandlung mehrere Lieder an und besahen sich auch Tätowierungen des Angeklagten mit rechtsextremer Symbolik. Sie setzten Beratungsgespräche als Bewährungsauflage fest. (dpa)

