Ruderer kentern auf dem Main

Glück im Unglück

Frankfurt - Zwei Ruderer sind auf dem Main in Frankfurt in die Wellen eines Tankschiffs geraten und gekentert. Die zwei konnten am Sonntag auf Höhe der Weseler Werft selbst an Land schwimmen und blieben unverletzt, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte.

Der Schiffsführer des Tankmotorschiffs hatte das Ganze mitbekommen und verständigte die Rettungskräfte. Diese untersuchten die gekenterten Ruderer vorsorglich. Sachschaden entstand nicht. (dpa)

