Rührende Geschichte: Polizei macht kleine Mila glücklich

Vierjährige hat verlorenes Freundebuch wieder

+ © Screenshot: Polizei Bevor die Dienstgruppe der Frankfurter Polizei Mila ihr Freundebuch zurückgab, verewigten sich die Beamten noch selbst mit einem Eintrag. © Screenshot: Polizei

Frankfurt - Auf einem Spaziergang findet ein Rentner das Freundebuch einer Vierjährigen. Die Polizei "ermittelt akribisch" und kann den Vater des Mädchens ausfindig machen, sodass die Polizisten der Vierjährigen ihr Buch zurückgeben können - doch nicht ohne sich vorher zu verewigen.

Große Freude bei der kleinen Mila: Frankfurter Polizisten haben per Zufall das verloren geglaubte Freundebuch der Vierjährigen entdeckt und das Mädchen ausfindig gemacht. Die Polizei berichtete gestern bei Facebook über die ungewöhnliche Fundsache.

Diese war Streifenbeamten am Mittwoch in die Hände gefallen, als sie einem älteren und orientierungslosen Mann zur Hilfe kamen. Der Rentner hatte das Buch bei einem Spaziergang gefunden. Die vier Jahre alte Mila und ihr Vater nahmen das Buch auf dem Polizeirevier „überglücklich“ in Empfang. Sie konnten so dem kleinen Mädchen eine große Freude machen, heißt es im Eintrag. Zur Erinnerung hatten sich die Beamten mit einem Eintrag und Fotos verewigt. „Mila hat ab heute eine ganze Dienstgruppe neuer Freundinnen und Freunde“, schreibt die Polizei. (dpa)