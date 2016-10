Rund 50 Rumänen leben auf einer Industriebrache

Frankfurter Gutleutstraße: Hütten im Herzen der Stadt

Frankfurt - Mitten in Frankfurt hausen Menschen unter Bedingungen, wie es sie sonst nur in afrikanischen oder südamerikanischen Elendsquartieren gibt. Auch in nächster Zeit dürfte sich daran nichts ändern. Von Nils Sandrisser

Neben der Tür steht ein Gebinde aus Reisig und Weidentrieben, Blüten aus Filz hängen darin. Nicola Varga, schlank, schwarzer Vollbart, hat sich seine Hütte wohnlich gemacht. Neben seiner stehen weitere Behausungen, mehr als 30. Sie reihen sich entlang einer Mauer, die sich um ein brachliegendes Industriegrundstück im Gutleutviertel zieht. Europaletten, Sperrholzreste, Pflastersteine und Plastikplanen dienen als Baumaterial.

Dort sind etwa 50 Menschen versammelt, alle aus Alba Iulia, einer Stadt im rumänischen Siebenbürgen. Vargas ganze Familie ist da, acht Personen, nebenan wohnt seine Tochter. „In Alba haben wir auch schon so gelebt“, sagt er und zeigt auf seine Hütte. Sein Neffe sei der erste gewesen, der nach Deutschland ging. Mit der Zeit folgten die anderen nach. Varga lebt seit mehr als einem Jahr in Frankfurt. Er schlägt sich mit Flaschensammeln durch oder sucht im Müll nach Wertstoffen. So wie alle hier.

Die Industriebrache ist nicht zum ersten Mal das Ziel rumänischer Wanderarbeiter. Schon einmal vor drei Jahren lebten auf dem Gelände Rumänen – unter Bedingungen, die jenen von Elendsvierteln in Entwicklungsländern ähneln. Der Eigentümer ließ das Gelände damals räumen – mittlerweile haben sich wieder Menschen niedergelassen. Diese Art des Wohnens passe zwar nicht ins Bild Frankfurts, sagt der Sprecher des Ordnungsamts, Michael Jenisch. Seine Behörde habe keine Handhabe. „Wir kümmern uns um die Auswüchse menschlichen Verhaltens“, sagt er. Aber im Gutleut-Viertel gebe es keine, gegen die man einschreiten müsse. Die Bewohner verhielten sich unauffällig.

Die Stadt könne dem Eigentümer kaum Vorgaben machen, erläutert Jenisch. Um das Grundstück räumen zu lassen, könne er sein Hausrecht geltend machen und die Dienste der Polizei in Anspruch nehmen. Dem Vernehmen nach habe er aber derzeit nichts gegen die Rumänen. Das Areal gehöre einer Firma aus Italien, deren Geschäftsführer derzeit im Gefängnis sitze, sagt Jenisch.

„Das ist der klassische Fall der Selbstorganisation von Menschen, die hierherkommen, aber keinen Anspruch auf staatliche Hilfe haben“, sagt Joachim Brenner, Vorsitzender des Fördervereins Roma in Frankfurt. Zu etlichen der Menschen, die dort leben, habe man Kontakt durch die Sozialberatung des Fördervereins. Allerdings leben auf dem Gelände nur ethnische Rumänen, keine Roma. Kinder gibt es dort nicht. Würden in den Hütten Kinder leben, stünde sofort das Jugendamt auf der Matte. Doch auch Erwachsene kämpfen tagtäglich. Gelegentlich hat Varga Schmerzen im linken Brustkorb. Zum Arzt gehen kann er nicht – keine Krankenversicherung, kein Geld.

Bettina Bonnet schaut in die Hütten. „Brauchen Sie Schlafsäcke?“, fragt sie die Bewohner. Bonnet arbeitet für das Obdachlosenhilfezentrum „Weser5“ der Diakonie. Das Zentrum im Bahnhofsviertel ist für viele Rumänen ein Fixpunkt. Dort duschen sie, waschen ihre Kleidung, bekommen etwas zu essen. Trockenbauer sei er, sagt Varga. Er würde gerne in diesem Beruf arbeiten, aber er spricht kein Wort Deutsch – wie die meisten hier. (epd)