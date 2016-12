Schirn Kunsthalle startet mit Magritte ins kommende Jahr

Eines der bekanntesten Ausstellungshäusern Europas

Frankfurt - Mit einer großen Einzelausstellung zu René Magritte startet die Schirn Kunsthalle ins kommende Jahr.

Die Werkschau "Der Verrat der Bilder" (10.2. bis 5.6.) lotet das Verhältnis des berühmten belgischen Surrealisten zur Philosophie aus, wie das Haus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Auch den Malern Richard Gerstl und Peter Saul widmet die Schirn 2017 jeweils eine eigene Retrospektive. Die Gruppenausstellung "Peace" (30.6. bis 24.9.) zeigt im Sommer zeitgenössische Arbeiten zum Thema Frieden. Im Herbst präsentiert die Kunsthalle mit "Diorama. Erfindung einer Illusion" (6.10. bis 21.1.2018) eine Kulturgeschichte des Sehens. Die Kunst im Deutschland der Jahre 1918 bis 1933 steht im Zentrum der Schau "Glanz und Elend in der Weimarer Republik" (27.10. bis 25.2.2018). (dpa)

