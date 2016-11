Schlafender Rentner überfallen und ausgeraubt

Drei Täter flüchten

Kelkheim - Ein Rentner ist in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus in Kelkheim überfallen, geschlagen und ausgeraubt worden.

Die Verletzungen des 85-jährigen Mannes seien im Krankenhaus behandelt worden, berichtete die Polizei in Wiesbaden. Er hatte geschlafen, als die drei bislang unbekannten Männer in sein Haus im Main-Taunus-Kreis eingedrungen waren und ihn angriffen. Sie schlugen ihn mit den Fäusten, dann stahlen sie Uhren sowie mehrere hundert Euro und flüchteten. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Wie sie in das Haus gelangten, muss noch ermittelt werden. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa