Schotten-Rock in der Festhalle

Konzert von Biffy Clyro in Frankfurt

Frankfurt - Kaum haut die schottische Band Biffy Clyro auf der Festhallenbühne am Dienstagabend in Frankfurt das erste Mal in die Saiten, gibt es kein Halten mehr. Die Fans klatschen, schreien, rocken, toben.

Und dass trotz leerer Ränge und Lücken vor der Bühne – voll sieht anders aus. Macht aber nichts, wenn so Vollblutmusiker wie Sänger Simon Neil, Bassist James Johnston und sein Bruder Ben am Schlagzeug zu den Instrumenten greifen. Rockfratzen und echter Männerschweiß: Die Jungs aus Ayrshire erschüttern auf höchstem Niveau den Hallenboden. Hits hagelt’s von ihrem siebten Studioalbum, praktisch pressfrisch aus 2016 mit nach Frankfurt gekarrt. Auch Klassiker dürfen natürlich nicht fehlen. (es)