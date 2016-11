Scorpions in Frankfurt: Nimmermüde Rock-Opas

Rücktritt vom Rücktritt

+ © Sauda Wird der eigentlich älter? Scopions-Sänger Klaus Meine mit typischer Lederkluft und Barett in der Frankfurter Festhalle. © Sauda

Frankfurt - Noch einmal volle Dröhnung im „Spätherbst“ der Karriere: Vor 9 000 Fans hauen die Scorpions in der Frankfurter Festhalle einen Hit nach dem anderen aus den Saiten. War’s das jetzt? Keine Ahnung. Von Peter H. Müller

Die Scorpions sind es immer noch, niedersächsisch „Dynamite“. Nach einem Rücktritt vom Rücktritt und dem Tour-Abbruch im Frühjahr holen Klaus Meine und Co. in der mit 9 000 begeisterten Fans bevölkerten Festhalle ihre Konzert-Zeitreise zum Fünfzigsten nach. Mittendrin: Neu-Drummer Mikkey Dee, der bis vor einem Jahr noch die Felle bei Motörhead gegerbt hat. Von Altersmüdigkeit keine Spur. Schon eine kuriose Geschichte, die uns die Herren Schenker (68), Jabs (61), Meine (68) und Maciwoda (49) da kredenzen: Vor gut fünf Jahren hatten sie bereits ihre ultimativen Auf-Wiedersehen-Grüße zu Protokoll gegeben, und Regisseurin Katja von Garnier durfte diesen Abschied mit der 2012er Doku „Forever And A Day“ sogar besiegeln – wäre da nicht zwei Minuten vor Filmende doch noch der ewige Jagdinstinkt von Germanys dienstältester Rock-Combo wiedererwacht.

Anno 2016 jedenfalls kommt das legendäre „Wind Of Change“-Pfeifen wieder vom Band, eine weiße Taube fliegt in Zeitlupe über die LED-Wand – und Klaus Meine hofft zur Mitte des 100-Minuten-Gigs unverdrossen auf eine friedlichere Welt. Gebessert hat sich zumindest seine Kehlkopf-Entzündung, die noch die „50th Anniversary World Tour“ verhagelt hatte. Damit sind sie also nun immer noch und wieder da, grüßen mit ohrenbetäubendem Sirenengeheul, brettharten Gitarrenriffs, XL-Verstärkern, Videobild und Bass-Boxen.

Die Eröffnungssongs „Going Out With A Bang“ und „Make It Real“ halten was ihre Titel versprechen. Und „The Zoo“, das 1980er New-York-Monster der einst in niedersächsisch Sarstedt gegründeten Combo, rückt nach einem irrwitzigen Gitarrero-Part auch den Newcomer ins Rampenlicht. Ex-Motörhead-Schlagwerker Mikkey Dee thront nach einem kurzen Engagement bei Thin Lizzy seit diesem April ganz offiziell in der ersten Etage der Scorpions-Bühnenkulisse und erinnert verlässlich an das animalische Drummer-„Tier“ aus der Muppet-Show – nicht nur bei seinem epischen Hochleistungs-Solo.

Nein, der blonde Däne hat auch dafür gesorgt, dass es Motörheads Hardrock-Brenner „Overkill“ ins Repertoire und der selige Lemmy Kilmister noch einmal auf die Leinwand geschafft haben. Ansonsten bietet diese mit der unverzichtbaren Akustik-Einlage geschmückte Best-Of-Session so ziemlich alles, was man an einem Scorpions-Konzert liebt – oder eben hasst. Denn trotz ihrer Steherqualitäten, trotz umjubelter Welttourneen und mehr als 100 Millionen verkaufter Tonträger: Die Hannoveraner Veteranen umweht selbst nach fünf Dekaden immer noch ein Hauch Provinz-Hautgout.

Da ist der putzig näselnde Meine-Akzent, da sind aus der Zeit gefallene Posen, schlichte „Love, Peace & Rock´n´Roll“-Botschaften, eher uniforme denn inspirierte Rock-Hymnen: Vielleicht wurden die Scorpions als Propheten im eigenen Land einfach nur klein geredet. In Frankfurt jedenfalls wird das Quintett gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Und am Ende nach „Big City Nights“, „Still Loving You“ und „Rock Like A Hurricane“, nachdem Rudi Schenker zum x-ten Mal breitbeinig über die Flying-V-Klampfe geschrubbt, Meine noch einmal die VW-Bus-Anekdote vom Kasseler Berg erzählt hat, scheint die Scorpions-Welt in bester Ordnung. Wie lange noch? Keine Ahnung, das letzte Kapitel dieser Rock-Legende ist wohl noch nicht geschrieben.