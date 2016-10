Cousin von Senna Gammour von Polizei misshandelt?

Staatsanwaltschaft ermittelt

Frankfurt - Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen einen Frankfurter Polizisten übernommen, der während eines Einsatzes einen festgenommenen Mann angegriffen und verletzt haben soll. Beim dem Opfer soll es sich laut Medienberichten um den Cousin von der Frankfurter Sängerin Senna Gammour handeln.

Der Beamte soll nach Darstellung der Behörde als erstes zu den Vorwürfen vernommen werden. Er ist nach übereinstimmenden Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin im Dienst. Wann erste Ermittlungsergebnisse vorliegen, war zunächst unklar. „Das kann ganz schnell gehen - aber auch mehrere Wochen dauern“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft heute. Der Polizist soll am vergangenen Samstag in der Frankfurter Fußgängerzone bei einer nächtlichen Kontrolle einen angeblich unbeteiligten Mann festgenommen und angegriffen haben. Der Mann, bei dem es sich laut „Bild“-Zeitung um den Cousin von der Frankfurter Sängerin Senna Gammour (Ex-Bandmitglied von „Monrose“) handelt, erstattete daraufhin Anzeige gegen den Beamten. Das Opfer soll bei der Kontrolle beleidigt worden sein. In einer Polizeizelle soll es später zu den Übergriffen durch einen Polizeioberkommisar gekommen sein. Die Polizei war nach eigener Darstellung gestern über soziale Medien auf den Fall aufmerksam geworden und hatte die Staatsanwaltschaft informiert. (dpa/dr)